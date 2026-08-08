Quetzaly Lara: La joya de 15 años que asombra al pentatlón moderno mexicano, nunca se achicó

Por Fernando Arauz

SANTO DOMINGO.- A los 15 años, la mayoría de los adolescentes apenas empieza a descubrir qué quiere hacer en el futuro; Quetzaly Lara ya tiene claro que quiere representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Desde Nuevo León, llegó a Santo Domingo como la atleta más joven de la delegación mexicana de pentatlón moderno y una de las principales promesas de este deporte. Esta disciplina exige dominar cinco pruebas muy distintas: esgrima, natación, carrera de obstáculos, tiro deportivo y carrera a pie.

Pero el primer desafío de Quetzaly no estuvo en las pruebas, sino en su propia cabeza. “La verdad, cuando eres muy joven o te achicas o te agrandas. Al principio como que medio me achiqué porque dije: ‘Estoy muy chiquita, ¿qué hago yo aquí?’. Pero poco a poco vas agarrando experiencia y ganando mucha confianza”, contó.

Quetzaly Lara no se ve como las más pequeña

Ese cambio de mentalidad es el que la llevó a dejar de verse como la más pequeña del grupo para comenzar a competir de tú a tú con algunas de las mejores pentatletas del continente. La llegada de Quetzali al pentatlón no fue parte de un plan; todo comenzó en la alberca.

“Me metí a natación porque quería aprender. Luego me invitaron al pentatlón y dije: ‘Ah, sí, está súper’. Lo conocí y la verdad no pensé que iba a durar tanto, pero aquí sigo.”

Hoy reparte su esfuerzo y dedicación entre cinco disciplinas diferentes, pero contó que la alberca sigue siendo el lugar donde más disfruta competir. “Me gustan todas las pruebas, pero la natación es mi favorita porque es donde mejor me va.”

Santo Domingo es el trampolín para Quetzaly

Para Quetzali, Santo Domingo representa mucho más que un debut internacional: es el inicio de un ciclo en el que espera seguir creciendo. Sabe que todavía queda un largo camino por recorrer, pero también entiende que la preparación empieza desde ahora.

Quedó en el sitio 9 entre las competidoras de pentatlón moderno. captura de pantalla

La mexicana de 15 años ya aprendió una de las lecciones más difíciles del alto rendimiento: antes de vencer a las rivales, primero hay que vencer los propios miedos. Esa es la primera medalla que se cuelga.