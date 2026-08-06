Jueves 6 de agosto: Día histórico para México. Rompió el récord de medallas con 151 preseas doradas

El deporte mexicano vivió una jornada histórica este día, luego de que la delegación que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 rompió el récord de medallas al alcanzar 151 preseas de oro.

México no sólo superó las 145 medallas obtenidas en los juegos de San Salvador 2023, que era el récord anterior, sino que rebasó las proyecciones del Comité Olímpico Mexicano, según reconoció la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá.

Fueron 33 preseas las que se sumaron durante el día: 12 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Con estos resultados, México se consolida como el líder del medallero, con 151 medallas de oro, 101 de plata y 95 de bronce, para un total de 346.

Entre los oros más destacados del día estuvieron la victoria de Laura Galván en los 10 mil metros de atletismo, el equipo de florete, en esgrima, el relevo mixto en pentatlón moderno, el dueto mixto técnico en natación artística y los triunfos en canotaje, además de la dramática Final en el futbol femenil, entre México y Colombia, partido que se definió el tiros penales.

La Selección Femenil de futbol se coronó en penales ante Colombia Selección Mexicana

En el análisis que realizamos previo a los Juegos estimábamos que entre 120 y 130 medallas de oro nos permitirían asegurar el campeonato regional. Sin embargo, también veíamos la posibilidad de rebasar las 146 preseas y hoy ese objetivo ya es una realidad", afirmó Alcalá

¿Cómo va el medallero?

A la delegación Mexicana lo persiguen Colombia, con 77 medallas de oro y Cuba con 42 preseas doradas. El récord histórico absoluto en los Juegos Centroamericanos lo ostenta justamente la delegación de Cuba, con 227 medallas de oro en la edición de 1993.

Los oros del día

Laura Galván | Atletismo (10,000 m femenil)

Itzamary González | Natación Artística (Solo libre femenil)

Itzamary González y Diego Villalobos | Natación Artística (Dueto mixto técnico)

Joana Jiménez y Fernanda Arellano | Natación Artística (Dueto técnico femenil)

Marla Arellano y Joana Jimenez se coronaron en natación artística Mexsport

Beatriz Briones | Canotaje (K1-500m)

Beatriz Briones y Mauricio Figueroa | Canotaje (K2-500m mixto)

Mayran Oliver y Yael Marmolejo | Pentatlón Moderno (Relevo mixto)

Beatriz Briones y Mauricio Figueroa subieron a lo más alto del podio en canotaje Mexsport

Carlos Quezada y Eréndira Barba | Tiro Deportivo (Rifle de aire 10m mixto)

Álvaro Ramírez y Sofía Baeza | Vela (Dinghy mixto)

Jorge Cárdenas | Halterofilia / Pesas (Arranque 71 kg varonil)

Nataly Michel, Jimena Torres y Georgina Morales | Esgrima (Florete por equipos)

Las medallas de plata

Diego Villalobos consiguió la plata en natación artística Mexsport

Diego Villalobos | Natación Artística (Solo libre varonil)

Paulina Guerra | Gimnasia Artística (Suelo)

Natalia Escalera | Gimnasia Artística (Viga de equilibrio)

Lilian Borja | Atletismo (Heptatlón - 800m)

Janeth Gómez | Halterofilia / Pesas (Arranque y Envión - 2 platas)

Jorge Cárdenas | Halterofilia / Pesas (Envión 71 kg varonil)

Ximena Aparicio y Guillermo Quirino | Canotaje (C2-500m)

Guillermo Quirino Medrano | Canotaje (C1-1000m)

Jerónimo Abogado | Vela (Windsurf varonil)

Mariana Chávez | Vela (Windsurf femenil)

Las medallas de bronce

Isaac Nunez consiguió el bronce en la barra horizontal Mexsport

Isaac Núñez | Gimnasia Artística (Barra horizontal)

Ximena Aparicio | Canotaje (C1-200m)

Mauricio Figueroa y Daniel Ledesma | Canotaje (K2-500m)

Edson Ramírez y Goretti Zumaya | Tiro Deportivo (Rifle de aire 10m mixto)

Irene Borrego | Halterofilia / Pesas (Arranque 58 kg)

Irene Borrego | Halterofilia / Pesas (Envión 58 kg)

Paola Morán | Atletismo (400m planos femenil)

Erick Portillo | Atletismo (Salto de altura varonil)

Julieta Toledo, Natalia Botello y Vanessa Infante | Esgrima (Sable por equipos)

Luz María Olvera | Judo (-52 kg femenil)

Prisca Awiti Alcaraz | Judo (-63 kg femenil)