Orlando City vs León: horario y dónde ver EN VIVO la Leagues Cup 2026

La primera fase de la Leagues Cup arde con un choque directo por la supremacía entre ambos equipos. León se mete esta tarde a la cancha del Inter&Co Stadium con la firme misión de frenar al peligroso Orlando City. Ambos conjuntos debutaron con el pie derecho en el certamen, por lo que el vencedor de este compromiso amarrará de forma matemática su boleto a la ronda de dieciseisavos de final.

Rugido esmeralda en territorio hostil

El cuadro esmeralda llega con la motivación a tope tras derrotar por la mínima diferencia al Nashville SC en la primera jornada. La Fiera sabe que jugar en territorio estadounidense representa un reto de alta exigencia, por lo que el cuerpo técnico ha enfatizado la necesidad de mostrar una ofensiva mucho más peligrosa, contundente y efectiva para capitalizar las opciones de gol frente al marco rival.

Orlando City y la aduana de Monterrey

Por su parte, Orlando City ya demostró su poderío y su condición de local al imponerse con autoridad 2-1 a los Rayados de Monterrey en su presentación. El conjunto de la MLS intentará aprovechar el cobijo de su afición en Florida para hilvanar su segundo triunfo consecutivo y consolidarse como uno de los serios aspirantes de la competencia.

Ficha técnica del partido

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 16:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Inter&Co Stadium, Orlando, FL