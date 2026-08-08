Hansi Flick rompe el silencio sobre la salida de Ferran Torres del Barcelona
Después de los amistosos en Inglaterra, Hansi Flick habló por primera vez sobre la situación de Ferran Torres y su posible salida de Barcelona
La salida de Ferran Torres del FC Barcelona está más cerca que nunca. El delantero español ha decidido aceptar la propuesta del Paris Saint-Germain y ha comunicado su voluntad de marcharse al club catalán.
Con contrato hasta junio de 2027, Ferran ha cerrado ya un acuerdo personal con el conjunto parisino y solo falta que ambos clubes concreten la operación económica para que el traspaso se haga efectivo.
Hansi Flick se deslinda del caso entre Ferran Torres y Barcelona
Tras los partidos de pretemporada disputados por el Barcelona en Inglaterra, Hansi Flick se pronunció sobre la situación de Ferran Torres y aunque fue preguntado reiteradamente, el alemán no habló acerca de lo que ocurre.
Estaba centrado en el equipo y estaba centrado en estos dos partidos”, afirmó en conferencia de prensa.
Aunque varios medios de España reportan que hay acuerdo entre el París y Torre, Flick aseguró no “saber nada” y evitó dar más declaraciones.
Respeto a todos los jugadores, y no sé nada sobre la situación en este momento. Estaba centrado en el equipo, y no sé nada”, sentenció.
El PSG ya negocia con el Barca por Ferran Torres
El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona han iniciado conversaciones formales para cerrar el traspaso de Ferran Torres.
El delantero ya tendría cerrado un acuerdo personal con el club francés por cuatro temporadas y ha comunicado al Barça su deseo de marcharse a París.
Las negociaciones se centran ahora en el importe de la operación, que según diversos medios se situaría en torno a los 50 millones de euros, incluyendo posibles variables.
La intención de todas las partes es completar el acuerdo lo antes posible, de modo que Ferran no tenga que presentarse a los entrenamientos azulgranas y pueda incorporarse de inmediato al proyecto de Luis Enrique.