Leagues Cup 2026: ¿Qué equipos de Liga MX ya están eliminados?

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 todavía no termina, pero la Liga MX ya tiene a sus primeros equipos eliminados.

El torneo enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), aunque la clasificación se determina de manera independiente para cada liga. Al terminar la primera fase, los cuatro equipos con mayor cantidad de puntos de cada competencia avanzarán a los cuartos de final.

Con la segunda fecha todavía en desarrollo, la línea de clasificación se mantiene en seis puntos, por lo que los equipos que ya acumularon dos derrotas no pueden alcanzar los primeros cuatro lugares de la Liga MX.

Carrasquilla lució frustrado por la derrota a manos de Cincinnati Mexsport

¿Qué equipos de Liga MX están eliminados de la Leagues Cup 2026?

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 continúa y algunos equipos de la Liga MX ya quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final. La eliminación se determina después de que un club pierde sus dos partidos, ya que no puede alcanzar la cantidad de puntos necesaria para colocarse entre los cuatro mejores de su liga.

Hasta el momento, cuatro equipos mexicanos están eliminados del torneo. Esta lista se actualizará conforme se disputen los partidos restantes de la primera fase y más clubes pierdan sus posibilidades de clasificación.

Atlas: perdió 3-1 ante Columbus Crew y 2-0 contra Charlotte FC.

perdió 3-1 ante Columbus Crew y 2-0 contra Charlotte FC. Pachuca: cayó 3-1 frente a Cincinnati y 2-1 ante Columbus Crew.

cayó 3-1 frente a Cincinnati y 2-1 ante Columbus Crew. Pumas: perdió 2-0 contra Charlotte FC y 2-0 frente a Cincinnati.

perdió 2-0 contra Charlotte FC y 2-0 frente a Cincinnati. Chivas: cayeron 5-4 en penales contra LAFC y 1-0 en tiempo regular contra Dallas FC.

La lista podría aumentar durante el cierre de la fase de grupos, cuando los equipos que todavía tienen partidos pendientes definan su posición en la clasificación de la Liga MX.

Pachuca está eliminado de Leagues Cup. Eduardo Serratos/Mexsport

¿Cómo va la clasificación de la Liga MX en la Leagues Cup 2026?

Juárez es actualmente el líder de la clasificación de la Liga MX después de conseguir dos victorias en dos partidos. Los Bravos suman seis puntos y tienen paso perfecto en el torneo después de la salida de Pedro Caixinha del banquillo.

La clasificación de los equipos mexicanos marcha de la siguiente manera:

Juárez: 2 PJ | 2 G | 0 E | 0 P | 5 GF | 2 GC | 3 DG | 6 pts León: 2 PJ | 2 G | 0 E | 0 P | 3 GF | 1 GC | 2 DG | 6 pts Tigres: 2 PJ | 0 G | 2 E | 0 P | 1 GF | 1 GC | 0 DG | 4 pts Toluca: 2 PJ | 1 G | 0 E | 1 P | 3 GF | 1 GC | 2 DG | 3 pts América: 1 PJ | 1 G | 0 E | 0 P | 3 GF | 1 GC | 2 DG | 3 pts Cruz Azul: 1 PJ | 1 G | 0 E | 0 P | 1 GF | 0 GC | 1 DG | 3 pts Monterrey: 2 PJ | 1 G | 0 E | 1 P | 3 GF | 3 GC | 0 DG | 3 pts Atlante: 2 PJ | 1 G | 0 E | 1 P | 1 GF | 4 GC | -3 DG | 3 pts Guadalajara: 2 PJ | 0 G | 1 E | 1 P | 1 GF | 2 GC | -1 DG | 1 pt San Luis: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 2 GF | 4 GC | -2 DG | 0 pts Querétaro: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 0 GF | 2 GC | -2 DG | 0 pts Tijuana: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 0 GF | 2 GC | -2 DG | 0 pts Santos: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 0 GF | 2 GC | -2 DG | 0 pts Necaxa: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 0 GF | 2 GC | -2 DG | 0 pts Puebla: 1 PJ | 0 G | 0 E | 1 P | 2 GF | 5 GC | -3 DG | 0 pts Pachuca: 2 PJ | 0 G | 0 E | 2 P | 2 GF | 5 GC | -3 DG | 0 pts Atlas: 2 PJ | 0 G | 0 E | 2 P | 1 GF | 5 GC | -4 DG | 0 pts Pumas: 2 PJ | 0 G | 0 E | 2 P | 0 GF | 5 GC | -5 DG | 0 pts

La pelea por los cuatro lugares de clasificación todavía está abierta para los equipos que tienen tres puntos o menos, mientras que Juárez ya tiene una posición favorable después de sus dos triunfos.