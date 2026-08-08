México, imponente ante la región: 407 medallas y 167 oros en Santo Domingo

El poderío de México en los Juegos Centroamérica y del Caribe quedó nuevamente demostrado. La delegación mexicana, conformada por 698 atletas y encabezada por el Comité Olímpico Mexicano que preside María José Alcalá, cerró Santo Domingo 2026 con un resultado histórico: 407 medallas, 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

Pero el balance no sólo debe medirse por la cantidad de preseas. También está la pregunta: ¿qué pesa más, ganar más oros o mantener el porcentaje de dominio cuando aumenta la competencia? En ambos escenarios, México fue superior.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Adrian Macias/Mexsport

México supera la actuación de San Salvador 2023

En San Salvador 2023 se disputaron 465 medallas de oro y México conquistó 145, equivalente al 31.18 por ciento de los títulos disponibles. En Santo Domingo, hubo 505 oros en juego y la delegación mexicana consiguió 167, para un 33.07 por ciento.

Es decir, México no sólo ganó 22 oros más: incrementó en 1.89 puntos porcentuales su dominio, lo que representa un crecimiento relativo de 6.05 por ciento. Para igualar el porcentaje conseguido en San Salvador, México necesitaba ganar al menos 158 oros en República Dominicana. Terminó por mejorar la cosecha.

El dato cobra mayor relevancia al considerar que la competencia creció. San Salvador tuvo 37 deportes y Santo Domingo llegó a 40. Además, las pruebas pasaron de 53 a 57, un incremento de 8.6 por ciento. México, lejos de perder terreno ante un programa más amplio, aumentó su presencia en el medallero.

Celia Pulido lideró el medallero individual de Santo Domingo 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

La natación impulsa la cosecha mexicana en Santo Domingo 2026

La natación fue el deporte que más preseas aportó a la cosecha mexicana, con 39 medallas: 22 oros, 12 platas y cinco bronces. Y dentro de la piscina apareció la atleta más laureada de la delegación: Celia Pulido, quien conquistó 11 preseas, con ocho oros, una plata y dos bronces.

Santo Domingo termina, pero el mensaje queda: México es el gigante de la región. 167 veces sonó el himno nacional y 407 medallas después, la delegación mexicana vuelve a casa con la bandera en alto y la certeza de haber defendido su trono como en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.