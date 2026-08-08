¡México hace historia! Llega a 400 medallas en los Juegos Centroamericanos 2026

México continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación mexicana alcanzó las 400 medallas totales en la justa, una cifra que confirma su histórica actuación y que se consiguió con una nueva medalla de oro.

La presea número 400 para México llegó gracias a la selección de natación artística, que conquistó el oro en la prueba de equipo acrobático al registrar una puntuación de 195.3274 puntos.

Con este resultado, la delegación mexicana mantuvo una destacada participación en Santo Domingo 2026 y estableció una nueva marca en cuanto a medallas obtenidas en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México ha tenido una actuación destacada en Santo Domingo 2026 Comité Olímpico Mexicano

México suma más oros en Santo Domingo

Durante la última jornada también llegaron nuevas medallas de oro para la delegación mexicana.

Josué Said Medina se proclamó campeón en levantamiento de pesas dentro de la categoría de 110 kilogramos, luego de levantar 172 kilogramos en la modalidad de arranque.

Asimismo, Sofía Ramos conquistó la medalla de oro en la prueba de maratón, sumando otro triunfo para México en esta histórica participación.

La delegación también consiguió dos medallas de plata. Josué Said Medina volvió a subir al podio en levantamiento de pesas, mientras que Catherine Oliver y Priscila Espinoza obtuvieron la presea plateada en pentatlón moderno.

México rompe récord de medallas en los Juegos Centroamericanos

La actuación de México en Santo Domingo 2026 ya es histórica. A falta de que concluya la última jornada de competencias, la delegación mexicana se convirtió en el país con más medallas obtenidas en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Además, alcanzó una cifra simbólica al llegar a la barrera de las 400 medallas en la presente edición.

Con esta actuación en la justa deportiva, México busca cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con una actuación histórica y consolidar una de las mejores participaciones que ha tenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.