Santos vuelve a sumar en Liga MX... pero se mantiene al fondo de la tabla

Igualando luego de estar dos veces por debajo, Santos volvió a sumar en la Liga MX luego de empatar 2-2 frente a Querétaro en la Jornada 8 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX; ambos fuera de puestos de Liguilla.

Luego de 4 partidos cayendo frente a sus rivales en la Liga MX, Santos se paró en el Estadio Corregidora con la encomienda de volver a sumar en este Clausura 2026, sin embargo, Querétaro se ponía por delante en el marcador durante los primeros instantes del compromiso.

Querétaro 1-0 Santos

En una jugada donde se abanicó el balón en un par de ocasiones dentro del área, Mateo Coronel remató con la espuela de su tachón y dejó el esférico en los linderos de una portería donde Carlos Acevedo se encontraba completamente vencido, siguiendo la jugada y anotando el tanto de la ventaja en el 13’.

Querétaro 1-1 Santos

La dinámica se mantuvo y, en una jugada que contó con su dosis de polémica, Lucas Di Yorio apareció desde los once pasos para hacer efectivo el penal marcado por Abraham de Jesús Quirarte, igualando el marcador.

Querétaro 2-1 Santos

Nada estaba escrito en la cancha del Estadio Corregidora, por lo que Santiago Homenchenko se paró en el manchón penal, engañó a Carlos Acevedo y consiguió una nueva ventaja para el conjunto local, que buscaba colarse a los puestos que contienden por llegar a la Liguilla.

Querétaro 2-2 Santos

En la última jugada del primer tiempo, Santos contó con un tiro libre a favor que terminó en el área y, aprovechando una asistencia con el balón a su completa disposición, Carlos Gruezo simplemente se encargó de meter un riflazo para anotar el tanto del empate.

Con toda la intención de imponerse, ambos conjuntos se fueron al frente en busca de los 3 puntos, solo que el compromiso se convirtió en un duelo rocoso que sufrió de más tarjetas amarillas que de aproximaciones a gol; Carlos Gruezo y Lucas Di Yorio fueron expulsados al 89' y 90+6'.

El empate deja a Santos en el sótano de la tabla general con apenas dos puntos, mientras que Querétaro es 15º con 6 unidades y dejando escapar la posibilidad de colarse en el pelotón por el último sitio a la Liguilla de este Clausura 2026.

Sus rivales para la Jornada 9 del Clausura 2026 de Liga MX

El futbol mexicano tendrá actividad a mitad de semana, por lo que Santos regresará a su feudo para tratar de sumar de nueva cuenta en el torneo, mientras que los Gallos de Querétaro contarán con una de sus visitas más complicadas del torneo.

Santos Vs Cruz Azul / martes 3 de marzo - 19:00 horas.

Monterrey Vs Querétaro / miércoles 4 de marzo - 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santos se mantiene como último lugar de la tabla general con 2 puntos en el Clausura 2026 luego de 8 partidos. Mexsport

BFG