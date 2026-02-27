Sydney Sweeney cautiva a los aficionados al futbol al dominar el balón en el estadio del Sporting

La actriz Sydney Sweeney captó la atención del futbol europeo al asistir al partido entre el Sporting CP y Estoril Praia en el Estadio José Alvalade, donde sorprendió a los aficionados al dominar el balón sobre el césped tras el encuentro.

La intérprete estadunidense, conocida por su papel en la serie Euphoria, asistió al compromiso de la liga portuguesa acompañada por los actores Leo Woodall y Matthew Goode. Los invitados disfrutaron de la victoria del conjunto lisboeta por 3-1 en una jornada que combinó el espectáculo deportivo con el glamour del cine.

De espectadora a protagonista viral

Sweeney tuvo la posibilidad de bajar al terreno de juego para convivir con el personal del club y la mascota Jubas. En ese momento, la actriz tomó un balón y comenzó a dominarlo con soltura, entre risas y pases cortos. El gesto, captado por aficionados y compartido en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas.

Aunque intentó mantener discreción con un sombrero, su presencia fue reconocida de inmediato por aficionados y autoridades del estadio. Decenas de seguidores solicitaron fotografías mientras la actriz interactuaba con naturalidad, mostrando una faceta deportiva inesperada. Glamour de Hollywood en la liga portuguesa

Sweeney, considerada una de las figuras jóvenes más influyentes de Hollywood, hizo una pausa en su agenda para vivir la experiencia del futbol europeo en Portugal. Su presencia reforzó la tendencia de clubes que buscan proyectar su imagen global mediante invitados del cine, la música y la moda.

La visita coincidió con un buen momento deportivo del Sporting, que ratificó su posición en la liga al derrotar 3-0 al Estoril. El ambiente festivo en el estadio se mezcló con la sorpresa por la presencia de la actriz, que no dudó en convivir con los aficionados tras el partido. Un fenómeno que trasciende el campo

El video de Sweeney dominando el balón acumuló millones de reproducciones en redes sociales, donde aficionados destacaron su carisma y naturalidad. La escena recordó cómo el futbol se ha convertido en un punto de encuentro entre distintas industrias del entretenimiento.