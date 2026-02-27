Exlanzador de Grandes Ligas Dan Serafini recibe cadena perpetua por asesinato de su suegro

El exlanzador de las Grandes Ligas Dan Serafini fue sentenciado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su suegro en 2021 y del intento de homicidio de su suegra en un ataque ocurrido en Lake Tahoe.

El fallo fue emitido por el juez Garen J. Horst, del Tribunal Superior del Condado de Placer, meses después de que un jurado encontrara culpable a Serafini, de 52 años, tras un juicio de seis semanas. El exbeisbolista también fue condenado por robo en primer grado y por circunstancias agravantes relacionadas con acecho y uso de armas de fuego.

La fiscalía sostuvo que Serafini irrumpió en la casa de Gary Spohr, de 70 años, y de Wendy Wood en la costa oeste del lago Tahoe. Según los investigadores, esperó oculto en un armario hasta que la familia salió a navegar con sus nietos. Cuando la pareja regresó, les disparó en la cabeza. Gary Spohr murió en el lugar y Wood resultó gravemente herida.

Wood pasó meses en rehabilitación y logró recuperar habilidades básicas como leer, escribir y caminar, según testimonio de familiares. Sin embargo, enfrentó secuelas físicas y emocionales y se quitó la vida en 2022 a los 69 años.

Durante la audiencia de sentencia, el juez calificó a Serafini como “mentiroso, manipulador y arrogante”, y afirmó que el crimen fue planeado con frialdad. La defensa había presentado recursos para anular el veredicto y solicitar un nuevo juicio, pero ambos fueron rechazados.

Una pieza clave en el caso fue el testimonio de Samantha Scott, niñera de la familia, quien se declaró culpable de complicidad. Scott afirmó que condujo a Serafini hasta la escena creyendo que se trataba de un negocio de drogas y declaró haber visto una pistola con silenciador en la mochila del exjugador. También relató que lo vio deshacerse de objetos tras cruzar la frontera estatal.

Crimen por motivos económicos

La fiscalía sostuvo que el crimen tuvo como motivación conflictos económicos y personales. De acuerdo con el expediente, Serafini enfrentaba deudas relacionadas con su negocio de bar en Nevada y había tenido disputas con su suegro por un préstamo de 1.3 millones de dólares destinado a un rancho de caballos. Testigos señalaron que el exlanzador había expresado durante años su resentimiento hacia sus suegros.

Serafini fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1992 por los Minnesota Twins y debutó en 1996. Durante su carrera lanzó para los Cubs, Padres, Pirates, Reds y Rockies, además de jugar en Japón. Su trayectoria profesional se extendió por más de dos décadas y concluyó en 2013 en ligas menores y circuitos independientes.

Serafini también fue suspendido en 2007 por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento, sanción que atribuyó a medicamentos ingeridos durante su etapa en Japón. En 2013 representó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol.