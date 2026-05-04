¿Qué tiene Sebastián Cáceres? América lanza reporte médico oficial sobre su lesión

La Liguilla del Clausura 2026 arrancó con un sabor amargo para el América, y no precisamente por el resultado en la cancha. La gran preocupación en Coapa no se centra en la táctica de André Jardine, sino en la salud del defensa central uruguayo, Sebastián Cáceres. Lo que parecía un aparatoso choque de cabezas en el Clásico Capitalino contra Pumas derivó en una situación médica compleja que tiene al entorno americanista en vilo y al jugador entre algodones para el partido más importante del semestre.

Sebastián Cáceres cabeceando el balón. Mexsport

Las alarmas se encendieron cuando el sudamericano quedó tendido en el césped del Estadio Universitario el pasado domingo, tras impactar violentamente el rostro contra el lateral felino, Álvaro Angulo. La gravedad de la situación fue inmediata; el cuerpo médico azulcrema ordenó su sustitución instantánea y su traslado inmediato al hospital. El incidente fue tan delicado que incluso generó una polémica arbitral por el ingreso de Thiago Espinosa, que luego derivó en un reingreso de Miguel 'Shocker' Vázquez, en medio de los protocolos de conmoción.

EL ALARMANTE PARTE MÉDICO OFICIAL

Mientras la controversia reglamentaria inundaba las redes sociales, la realidad del jugador era crítica. Su pareja sentimental, la streamer Alana Flores, compartió un mensaje que heló la sangre a más de un aficionado: el defensor pasó toda la noche del domingo hospitalizado debido al fuerte traumatismo facial. Finalmente, este lunes, la directiva del América rompió el silencio y publicó un comunicado oficial que confirmó las peores sospechas de la afición.

Sebastián Cáceres con un golpe en el rostro. Foto de IG: Alana Flores.

Según el reporte oficial, Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que desafortunadamente derivó en tres afecciones simultáneas de cuidado: una conmoción cerebral, una fractura del arco cigomático (una parte clave del pómulo que protege el ojo) y un trauma ocular. La magnitud de la lesión fue tal que el jugador requirió la valoración integral de médicos especialistas de tres disciplinas distintas para recibir el tratamiento indicado. "Su recuperación será de acuerdo a evolución", sentenció la institución, dejando la puerta abierta a una larga espera.

UN MAR DE DUDAS PARA LA VUELTA Y EL FUTURO DEL TORNEO

La gran pregunta que todo el americanismo se hace ahora es: ¿Jugará el partido de vuelta contra Pumas el próximo domingo 10 de mayo? El panorama luce sumamente complicado. Un protocolo de conmoción cerebral, de entrada, exige descanso absoluto para garantizar la salud neurológica del deportista. Sumar a esto una fractura facial y un daño en el ojo eleva el riesgo exponencialmente.

Sebastián Cáceres sentado sobre el césped. Mexsport

La presencia de Cáceres para definir la serie en el Olímpico Universitario está en ser duda. Aunque existen precedentes en el futbol nacional e internacional de jugadores que disputan partidos con protección facial (como las famosas máscaras de carbono), la prioridad en Coapa será, sin duda, la integridad física de su central estelar. Si la evolución en esta semana es milagrosa, la afición podría verlo con una máscara protectora, pero la realidad médica sugiere que su baja podría extenderse más allá de este Clásico Capitalino, dejando un hueco enorme en la zaga central azulcrema justo cuando más se necesita.