El mejor pitcher del mundo necesitará una operación

El zurdo Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en los últimos dos años, encendió las alarmas en los Detroit Tigers luego de confirmarse que deberá someterse a una artroscopia en el codo izquierdo, procedimiento con el que se le retirarán fragmentos óseos sueltos y que lo mantendrá fuera de acción por un periodo estimado de entre dos y tres meses.

La noticia fue confirmada por el manager A. J. Hinch, quien explicó que el pitcher sintió molestias el domingo y, tras someterse a estudios médicos, se determinó que lo mejor era intervenirlo de inmediato. Aunque el dirigente trató de bajar la tensión al señalar que se trata de un procedimiento “sencillo”, la realidad es que la ausencia de su as representa un golpe sensible para la rotación del equipo.

He estado lidiando con algunas molestias, pero pensé que estaban mejorando”, explicó Skubal, dejando claro que la situación cambió de forma repentina. El lanzador detalló que tras sentir algo diferente a lo habitual decidió hablar con el cuerpo técnico antes de su apertura programada, al no sentirse en condiciones de subir al montículo.

El problema ya había dado señales días antes. En su última salida, durante la derrota 4-3 ante los Atlanta Braves, Skubal permitió 2 carreras y 5 hits en siete entradas, con siete ponches, aunque en ese juego llamó la atención al frotarse el brazo izquierdo tras un lanzamiento en cuenta de 2-2 en la séptima entrada. Incluso recibió la visita del cuerpo técnico, pero tras un par de pitcheos de prueba decidió continuar y retiró a los tres bateadores para cerrar su actuación.

El zurdo estaba programado para abrir el duelo del lunes ante los Boston Red Sox, pero la decisión de operarse “lo antes posible para regresar cuanto antes” cambió los planes de la organización, que ahora deberá reorganizar su rotación en plena temporada.

Más allá del golpe que representa la baja de su abridor estelar, Detroit atraviesa un buen momento colectivo: han ganado tres de sus últimos cuatro juegos y con marca de 18-17 se encuentran empatados en la cima de la División Central de la Liga Americana junto a los Cleveland Guardians, lo que añade presión para mantenerse competitivos sin su principal carta en el montículo.

Como movimiento inmediato, Detroit llamó al derecho Ty Madden, mientras que el zurdo Tyler Holton tomará la responsabilidad de abrir por segundo juego consecutivo, luego de haber trabajado dos tercios de entrada en la victoria del domingo 7-1 sobre los Texas Rangers.

La baja de Skubal no solo representa la ausencia de uno de los brazos más dominantes de la Liga Americana, sino también un reto inmediato para unos Tigers que, en plena pelea por la cima divisional, deberán encontrar respuestas rápidas para sostener su ritmo en las próximas semanas.