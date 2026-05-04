'Chicharito' rompe el silencio: Descarta al Atlante y pone fecha para su nuevo equipo

El futuro de Javier 'Chicharito' Hernández en el futbol profesional genera una ola interminable de especulaciones. Tras su amarga salida de las Chivas del Guadalajara a finales del 2025, marcada por aquel doloroso penal que voló contra Cruz Azul en Cuartos de Final, muchos aficionados daban por hecho el adiós definitivo del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Sin embargo, el delantero tapatío tomó sus redes sociales para apagar el fuego de los rumores, aclarar su situación actual y lanzar una advertencia contundente: todavía le queda gasolina en el tanque para seguir en las canchas.

'Chicharito' Hernández con el dorsal 14. Mexsport

Lejos de colgar los botines de forma oficial, el atacante alista sus maletas para una faceta totalmente distinta a corto plazo. Durante el Mundial 2026, cambiará el terreno de juego por los micrófonos, uniéndose a la transmisión de FOX Estados Unidos como analista estrella. Pero esta aventura televisiva representará apenas un respiro temporal en su carrera deportiva, pues él mismo confirmó que su regreso a la competencia es un hecho garantizado.

NI RETIRO NI LLEGADA A LOS POTROS: LA VERDAD SOBRE EL ATLANTE

Durante los últimos días, el entorno del balompié nacional vibró con la posibilidad de ver al exjugador del Real Madrid vistiendo los colores azulgranas. Con el inminente regreso del Atlante a la Liga MX, diversas fuentes en internet colocaban al delantero como el bombazo comercial del club capitalino. Para decepción de los seguidores atlantistas, el propio futbolista utilizó sus historias de Instagram para sepultar categóricamente esta versión. "Todo eso es falso", afirmó con seguridad, agregando que desconoce totalmente el origen del rumor y aclarando que no existió ningún acercamiento con la directiva.

Por si fuera poco, la postura del jugador coincidió de forma perfecta con las declaraciones del nuevo director técnico de los Potros de Hierro. Miguel 'Piojo' Herrera, recién nombrado estratega del equipo, le cerró la puerta a esta hipotética contratación. El entrenador reconoció el talento y el nivel del atacante azteca, pero subrayó que buscarán perfiles distintos para armar su plantilla del próximo torneo. Así, la opción de ver al ídolo mexicano galopando con el histórico equipo quedó descartada desde la raíz.

EL MISTERIO TERMINA EN VERANO: FECHA EXACTA DE SU NUEVO EQUIPO

Entonces, ¿dónde jugará el referente nacional? Fiel a su costumbre de mantener un contacto sin filtros con sus fans, el atacante organizó una dinámica de preguntas y respuestas que despejó la principal duda de todos. Ante la insistencia de sus seguidores sobre su próximo destino, soltó la pista definitiva. Aunque guardó el nombre del club bajo llave para mantener la expectativa, reveló el calendario exacto de su anuncio.

'Chicharito' cerró su etapa con Chivas. Mexsport

"No les puedo decir todavía, pero como en junio o julio ya lo sabrán", contestó con una sonrisa a través de un corto video. Esta línea de tiempo encaja como pieza de rompecabezas con el final de la justa mundialista de la FIFA. Todo indica que el nuevo equipo del artillero aguardará pacientemente a que termine sus compromisos de televisión para presentarlo de manera espectacular. El exjugador del Manchester United demostró que su pasión por el futbol sigue intacta; ahora, sus fieles seguidores solo necesitan marcar el calendario de verano para descubrir el siguiente reto del histórico goleador.