¿Adiós al título? El Manchester City no pudo con Everton y le deja el camino libre al Arsenal

La carrera por la Premier League dio un giro dramático este martes. El Manchester City, que parecía tener el control absoluto del destino en sus manos, sufrió un tropiezo que supo a derrota frente a un aguerrido Everton. En un partido de locura que terminó 3-3, los dirigidos por Pep Guardiola exhibieron una fragilidad defensiva impropia de un equipo que aspira al tricampeonato, dejando puntos vitales en el camino que el Arsenal celebró desde Londres.

Jake O'Brien anotando de cabeza para el Everton. REUTERS

A pesar de que el City se fue al descanso con la ventaja mínima, la segunda mitad se convirtió en un auténtico caos para los ciudadanos. El cuadro de Manchester llegó a este compromiso con la obligación de ganar para presionar a los "Gunners", pero se topó con un muro azul y una efectividad letal por parte de los locales. Con este resultado, el Arsenal se mantuvo como líder solitario con 76 puntos, ampliando su distancia a cinco unidades, lo que puso a los londinenses a un paso de romper una sequía de más de dos décadas sin trofeos de liga.

UN COLAPSO DEFENSIVO QUE NADIE IMAGINÓ

La primera parte transcurrió bajo el guion esperado. Jérémy Doku rompió el cero al minuto 43 con un disparo potente que dejó sin opciones al arquero rival. Sin embargo, tras el paso por los vestidores, el sistema de Guardiola se desmoronó. Los errores individuales aparecieron de forma estrepitosa; el refuerzo Marc Guéhi cometió una pifia colosal al retrasar un balón sin fuerza hacia Gianluigi Donnarumma, regalo que el francés Thierno Barry no desperdició para empatar el duelo al 68'.

Thierno Barry definiendo ante Donnarumma. REUTERS

A partir de ahí, la pesadilla creció. El Everton aprovechó el desconcierto y, mediante un cabezazo de Jake O'Brien tras un tiro de esquina, le dio la vuelta al marcador. La defensa del City simplemente no dio una y permitió que Barry firmara su doblete al 81'. Aunque Erling Haaland recortó distancias rápidamente gracias a una asistencia de Mateo Kovacic, el tiempo se agotó entre la desesperación y los gritos de la tribuna.

EL ARSENAL ACARICIA LA GLORIA GRACIAS A LA TRAVESURA DEL EVERTON

Fue nuevamente Jérémy Doku quien, en el último suspiro del tiempo añadido (90+7'), rescató un punto con un zapatazo agónico. No obstante, el empate le sirvió de poco al City en términos matemáticos. Ahora, el panorama para el futbol inglés es muy claro: si el Arsenal gana sus tres compromisos restantes contra West Ham, Burnley y Crystal Palace, se coronará campeón sin importar lo que haga el conjunto de Manchester.

Jeremy Doku pateando al arco. REUTERS

La inusual fragilidad atrás y la falta de concentración en momentos clave dejaron a los "Sky Blues" contra las cuerdas. El City todavía cuenta con un partido pendiente que podría recortar la brecha, pero el margen de error desapareció por completo. Esta "travesura" del Everton, equipo que aún pelea por puestos europeos bajo el mando de David Moyes, podría ser recordada como el momento exacto en el que la corona de Inglaterra cambió de dueño este 2026.