¿Vuelve el "Pentapichichi"? Hugo Sánchez anuncia nuevo proyecto en redes sociales

Un posteo en redes sociales del exfutbolista Hugo Sánchez ha generado diversas especulaciones sobre el futuro del también analista en cuanto a su carrera profesional y, las teorías ya han comenzado a surgir. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el exgoleador del Real Madrid anunció el inicio de una nueva etapa como líder de un equipo.

“Hoy comienza para mí el reto de acompañar y liderar a un nuevo equipo. Muy pronto lo entenderán todo. Listo para coronarnos”, escribió el mexicano. Este pronunciamiento ha provocado una intensa especulación entre la afición mexicana, que anhela ver al "Pentapichichi" nuevamente en la dirección técnica. No obstante, la ausencia de datos específicos ha alimentado diversas teorías sobre el origen real de este anuncio.

Mientras unos ven un posible regreso a la Liga MX, otros analistas sugieren que el mensaje podría ser parte de un esquema publicitario de cara al Mundial 2026 que iniciará en México en poco más de un mes. El propio Hugo no ha ofrecido aclaraciones adicionales, pero se espera que en los próximos días.

Hugo Sánchez ha pasado casi una década y media alejado de los banquillos de fútbol profesional. Su última experiencia en esta faceta ocurrió en 2012, cuando estuvo al mando del Club Pachuca durante un total de 24 enfrentamientos. Durante su estancia con los Tuzos, el estratega obtuvo una marca de 9 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

A pesar de mantener un balance estadístico aceptable, el equipo no logró clasificar a la Liguilla ni avanzar en la Copa MX. Específicamente, la eliminación en los cuartos de final de la Copa frente a Toros Neza fue un golpe crítico para aquel proceso. Sánchez dejó el banquillo para integrarse a proyectos de televisión como analista en ESPN.