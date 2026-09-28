¿Qué tanto pierde la Selección Mexicana con el posible retiro de Alexis Vega? 

Debut de Rafa Márquez, el gran momento de Gilberto Mora y varios jóvenes teniendo oportunidad en la Selección Mexicana, pero la ‘bomba’ no estuvo ahí, sino en las declaraciones de Alexis Vega.

El ahora capitán del Toluca reveló que, ante la poca actividad y oportunidad que ha tenido con el Tricolor, ha estado analizando un posible retiro de la Selección Nacional.

A pesar de que no ha explotado cómo con los Diablos, Vega ha tenido una destacada participación con el Tri, al menos en cuanto a número y títulos.

Alexis Vega está pensando en retirarse de la Selección Mexicana MEXSPORT

Tokio 2020 y dos Mundiales, el historial de Alexis Vega con México

Alexis Vega debutó con la Selección Mexicana mayor el 26 de marzo de 2019, en un amistoso ante Paraguay, cuando Gerardo Martino era entrenador de México.

Desde entonces se consolidó como una de las opciones ofensivas más recurrentes del Tri: suma 54 partidos con el combinado absoluto, siete goles y ocho asistencias. Su primer tanto oficial llegó pronto, el 15 de junio de 2019, en la goleada 7-0 a Cuba en la Copa Oro.

Con el Tricolor ha levantado dos Copas Oro (2019 y 2025) y la Liga de Naciones de Concacaf 2025. También formó parte de la Sub-23 que ganó el Preolímpico de Concacaf 2020 (donde fue distinguido como el mejor jugador del torneo) y que conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020, certamen en el que anotó tres goles.

En la absoluta ha disputado la Copa América 2024, las eliminatorias mundialistas, ambas ediciones de la Liga de Naciones en las que estuvo activo y dos Copas del Mundo: Qatar 2022, donde jugó los tres partidos de la fase de grupos, y el Mundial 2026, en el que apenas vio 11 minutos ante Sudáfrica.

El balance de Vega con México es el de un atacante de ciclo largo: campeón regional en dos ocasiones con la mayor, medallista olímpico y figura del Preolímpico, con presencia en los principales torneos del área y en dos Mundiales.

¿El Tri podría extrañar a Alexis Vega?

Pese a que los números, títulos y torneos reflejan que Alexis Vega ha tenido una destacada participación con México, la realidad es otra. Vega no ha sido ese jugador que la Selección esperaba. Cuando se le ha requerido en los momentos importantes, no ha aparecido.

Pese a jugar los tres partidos de Qatar 2022, aquel equipo mexicano fue el peor de toda la historia. No tiene ninguna anotación en Mundiales y con las nuevas caras (Camberos, Sandoval, Violante) además del gran momento de Julián Quiñones, Vega no tiene cabida en el actual equipo mexicano.

Solamente la historia podrá colocar si la decisión de Alexis Vega de retirarse de la Selección es correcta, pero viéndola desde una perspectiva más sensata, sería la mejor opción para todo el mundo.