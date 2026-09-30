Gil Morita en duda para el Estados Unidos vs México

Gilberto Mora está en duda para el partido que sostendrán las selecciones de Estados Unidos y México del próximo sábado, debido a que se resintió de un problema en el tobillo.

Los periodistas Gibrán Araige y Mauricio Ymay dieron una actualización del estado de salud del juvenil mexicano. Indicaron que este miércoles por la mañana lo llevaron a hacerse unas resonancias para saber la gravedad de su lesión.

El juvenil mexicano, Gilberto Mora, se resintió de una molestia en el tobillo durante un entrenamiento de la Selección Mexicana Mexsport

En el entrenamiento en el estadio, Gil Mora estuvo con los futbolistas que no tuvieron minutos y ahí fue donde se resintió de su dolencia.

Después de igualar ayer 1-1 con la selección de Perú, el técnico Rafa Márquez aclaró por qué no le dio minutos al jugador de Xolos de Tijuana y confió en que podría estar para el duelo contra Estados Unidos.

“Quisiera tener a Gil Mora todos los partidos, pero el desgaste, que tiene alguna molestia de la que lo tratamos de cuidar. Ya sabemos lo que nos puede dar Gil, por eso quise darle descanso y ver a más jugadores. Seguramente estará en el siguiente”, dijo en conferencia de prensa.

Rafa Márquez esperaba que Gilberto Mora tuviera actividad contra Estados Unidos Mexsport

El pasado 26 de septiembre en el partido contra Colombia, Gil Morita se estrenó como goleador de la Selección Mexicana y se convirtió en el jugador más joven que anota con el combinado mayor.

Estados Unidos y México se medirán en el State Farm Stadium, duelo que iniciará a las 8 de la noche.

Después, la Selección Mexicana tendrá su cuarto enfrentamiento en la era de Rafa Márquez, cuando se midan a Chile en el Memorial de Los Ángeles.