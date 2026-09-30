Joan Laporta revela por qué Barcelona no fichó a Lautaro Martínez

Joan Laporta reveló que Barcelona intentó conocer la situación de Lautaro Martínez durante el mercado de verano, pero el Inter de Milán dejó claro desde el primer contacto que no tenía intención de vender al delantero argentino.

El presidente del conjunto catalán explicó que llamó directamente a Giuseppe “Beppe” Marotta, presidente del Inter, para preguntarle por la posibilidad de incorporar al atacante. La conversación, según relató el directivo, terminó antes de que pudiera plantear formalmente una propuesta.

Un día llamé a Beppe Marotta. Él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico”, contó Laporta en una entrevista con medios italianos.

La alternativa por el argentino surgió después de que Barcelona identificara a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el ataque. El Atlético de Madrid no aceptó desprenderse del delantero y la directiva azulgrana comenzó a contemplar otras opciones.

Joan Laporta habló sobre el posible fichaje de Lautaro Martínez por parte del Barcelona @FCBarcelona

El Inter descartó la salida de Lautaro Martínez

De acuerdo con Laporta, Marotta respondió de manera inmediata cuando conoció el interés del Barcelona. El presidente del Inter le comunicó que Lautaro no estaba disponible para una transferencia y que tampoco sería él quien decidiría una eventual salida.

Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones. No había manera de seguir adelante”, relató.

Ante esa postura, Barcelona decidió no continuar con las conversaciones por el delantero. Laporta también explicó que su relación con Marotta influyó en la decisión de no insistir en una operación que el club italiano no contemplaba.

Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua. No fuimos más allá por respeto a él y al Inter”, señaló el directivo catalán.

De esta manera, la posibilidad de incorporar al argentino quedó descartada después de un contacto directo entre los presidentes de ambos clubes. Lautaro había sido considerado como una alternativa para el ataque, pero el Inter mantuvo su postura sobre la continuidad del futbolista.

Barcelona estudió a Lautaro Martínez como opción B ante la negativa de Julián Álvarez Reuters

Laporta destaca el trabajo de Cesc Fábregas

Durante la misma entrevista, el presidente del Barcelona también fue cuestionado sobre Cesc Fábregas, exjugador del conjunto catalán y actual entrenador del Como 1907, rival al que los azulgranas recibirán en la UEFA Champions League.

Laporta reconoció el trabajo realizado por Fábregas al frente del equipo italiano, que consiguió clasificarse para la Champions League. El directivo destacó además el vínculo del técnico con Barcelona.

Cesc es de los nuestros y estamos muy contentos con el éxito que está teniendo en el Como, se lo merece por completo. Estamos deseando darle la bienvenida de nuevo al Camp Nou”, afirmó.

Barcelona recibirá al Como a finales de enero en el Camp Nou, dentro de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ese encuentro marcará el regreso de Fábregas al estadio del club en el que desarrolló parte de su carrera como futbolista.