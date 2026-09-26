Por poca participación, Alexis Vega piensa en retirarse de la Selección Mexicana

Cruz Azul y Toluca dieron un partidazo en el Estadio Azteca y una de las figuras del partido fue Alexis Vega, pero ahora no se habla de su doblete, sino de lo que reveló posteriormente: ya está pensando en retirarse de la Selección Mexicana.

Postpartido en el empate entre Celestes y Diablos, y en declaraciones para TUDN, el capitán escarlata mostró su frustración de no poder hacer más con México durante el Mundial.

Por ahí yo salí un poco mal porque tuve poca participación. Una bronca conmigo mismo, no con el entrenador. Yo quería jugar más, pero así es esto”, afirmó.

Alexis Vega celebrando un gol con Toluca. Mexsport

Y fue ahí cuando saltó la bomba, después de estas palabras y tras muchas pláticas y meditación, Vega ya analiza colgar la playera mexicana.

Es una plática que tengo con mi esposa, muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la Selección o no. Es una decisión complicada, pero en estos días estaré sacando un comunicado”, sentenció.

Alexis Vega en la Selección Mexicana

Alexis Vega debutó con la Selección Mexicana el 26 de marzo de 2019, en un amistoso ante Paraguay, cuando Gerardo Martino lo mandó al campo al minuto 78.

Desde entonces se consolidó como una pieza recurrente del Tri: suma 53 partidos y 7 goles con el equipo mayor, además de haber sido mundialista en Qatar 2022, donde jugó los tres encuentros de la fase de grupos, y de haber formado parte del plantel en el Mundial 2026.

Su primer tanto con el jersey verde llegó el 15 de junio de 2019, en la goleada 7-0 a Cuba en la Copa Oro, torneo que México conquistó en esa misma edición.

Con el Tri, Vega no solo acumula minutos: también títulos. Fue campeón de la Copa Oro en 2019 y volvió a alzarla en 2025, cuando además anotó en cuartos de final ante Arabia Saudita.

En marzo de 2025 formó parte del equipo que ganó la Liga de Naciones de Concacaf, un trofeo que se le había resistido a México. En categorías menores dejó huella en Tokio 2020: con la Sub-23 fue figura en el preolímpico y aportó tres goles en seis partidos para colgarse la medalla de bronce olímpica.