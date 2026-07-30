Chelsea no se detiene; paga 60 millones por Maxence Lacroix

Chelsea continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes europeo. El conjunto londinense hizo oficial la contratación del defensa francés Maxence Lacroix, por quien desembolsó 60 millones de euros, en una nueva muestra de la fuerte inversión que acompaña el proyecto encabezado por Xabi Alonso rumbo a la temporada 2026-27.

El zaguero de 26 años llega procedente del Crystal Palace, donde se consolidó como uno de los defensores más confiables de la Premier League. Con su incorporación, los Blues ya suman tres refuerzos en el actual mercado de verano, luego de cerrar previamente las llegadas de Morgan Rogers y Marco Palestra.

Lacroix firmó un contrato que lo mantendrá ligado al club de Stamford Bridge hasta 2032, convirtiéndose en una apuesta a largo plazo para fortalecer una defensa que buscará competir por los títulos tanto en Inglaterra como en Europa.

El francés vivió dos temporadas con el Crystal Palace, institución que lo fichó en 2024 procedente del Wolfsburgo por apenas 18 millones de euros. Durante ese periodo disputó 55 encuentros y fue pieza importante en una de las etapas más exitosas del club, colaborando en la conquista de la Conference League, la FA Cup y la Community Shield, actuaciones que terminaron por llamar la atención del Chelsea.

Una pieza más para el proyecto de Xabi Alonso

Chelsea no ha ocultado su intención de volver a instalarse entre los equipos más dominantes del futbol europeo y la llegada de Lacroix responde a esa estrategia. El club considera que el defensor francés reúne las condiciones físicas, técnicas y de experiencia necesarias para convertirse en uno de los pilares de la zaga durante los próximos años.

Además de su trayectoria a nivel de clubes, Lacroix ya cuenta con experiencia internacional. El central ha defendido la camiseta de Francia y disputó tres encuentros durante la pasada Copa del Mundo, consolidándose como uno de los defensores con mayor proyección de su generación.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador blue, el francés dejó claro el entusiasmo que siente por esta nueva etapa en su carrera.

Estoy muy contento de poder empezar a escribir historia en el Chelsea. Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto y tengo muchas ganas de empezar a jugar. Quiero ver ya a mis compañeros, al entrenador y que empiece la temporada", expresó tras hacerse oficial su incorporación.

La actividad del Chelsea en el mercado todavía no termina. De acuerdo con la información difundida en Inglaterra, la directiva espera cerrar en los próximos días las incorporaciones de Danny Welbeck y Jordan Henderson, dos futbolistas de amplia experiencia que aportarían liderazgo a un plantel que buscará pelear por la Premier League, las copas inglesas y los torneos continentales.