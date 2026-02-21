¿Qué pasará con Kiana Palacios? América llora la salida de su goleadora histórica 

Se acabó la historia de Kiana Palacios con el América. La atacante se marcha de Coapa como una leyenda. Su lugar será un vacío difícil de llenar en lo sentimental y en los méritos deportivos.

Con el regreso de “Súper-Ki” a Estados Unidos, para jugar con el Utah Royals de la NWLS, la mexico-estadounidense estampa su nombre como la mejor goleadora en la historia del América.

Kiana Angélica Palacios Hernández se despide de la camiseta azulcrema, con 90 goles a lo largo de 174 partidos oficiales.

La delantera de 29 años también se marcha del América con una de sus estrellas conquistadas. Fue parte del título de Liga MX en el torneo Clausura 2023.

Kiana Palacios se va como leyenda

Kiana Palacios se consolidó como una referente de las Águilas, pero lo más importante, se proclamó la máxima anotadora en la historia del club en su división femenil; le siguen Daniela Espinosa (86), Casandra Cuevas (53), Katty Martínez (53), Scarlett Camberos (52), Lucero Cuevas (49), Sarah Luebbert (46), Montserrat Saldívar (37), Irene Guerrero (36) y Alison González (27).

“Gracias por cada gol, por cada trofeo en el América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia. Tu huella ya es eterna en el Nido. Hoy inicias un nuevo capítulo, pero ésta siempre será tu casa. Las leyendas no se van, se quedan para siempre en el corazón azulcrema”, fue el mensaje que el América le dedicó.

Además de su anuncio oficial en redes sociales, el América Femenil y aficionados le dedicó a Kiana Palacios una digna despedida en la cancha Centenario de las instalaciones del club, en el último entrenamiento previo al Clásico Nacional vs el Guadalajara Femenil.

En la trayectoria de Kiana Palacios están dos equipos estadounidenses: UC Irvine Anteaters y LA Galaxy. Mientras que en España jugó para la Real Sociedad, para después unirse a las filas del América, club con el que tuvo un debut de ensueño, al anotar en el duelo ante Santos Laguna, el 18 de julio de 2021.

Cabe señalar que Kiana Palaciosa también es una referente de la Selección Mexicana Femenil y pieza clave en la gestión de Pedro López, para buscar los pases al próximo Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

Kiana Palacios presume diversos títulos. A nivel de clubes ganó la Copa de la Reina con la Real Sociedad y uno de Liga MX con el América. Con la Selección Mexicana Femenil, “Súper-Ki” conquistó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y la Revelations Cup.