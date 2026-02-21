Liga MX. César Garza ilusiona en Pumas: Antonio Portales lo ve de regreso en Europa y en el Tri

El defensa mexicano Antonio Portales no escatimó en elogios para César Garza, mediocampista de los Pumas de la UNAM, a quien conoce desde su etapa juntos en el Dundee FC de la Primera División de Escocia.

Portales aseguró que no le sorprende que el juvenil auriazul se haya ganado la titularidad en el equipo dirigido por Efraín Juárez durante el Clausura 2026, pues considera que su crecimiento ha sido constante y respaldado por trabajo.

El zaguero destacó la intensidad y personalidad de Garza dentro del campo, cualidades que lo han llevado a consolidarse en el futbol mexicano tras su paso por Europa.

Es de esos jugadores que siempre quieres tener en tu equipo. Va, te persigue, te corretea. Con el balón tiene criterio y físico. No le importa si estás grande o chico: él va y te muerde”, declaró en entrevista para Excélsior.

Portales reconoció que verlo ahora como pieza clave en Pumas le genera satisfacción, pues considera que cada oportunidad que recibe es merecida.

Un proceso que respalda su presente

A sus 20 años, Garza ya presume experiencia internacional: disputó el Mundial Sub 20 con México, jugó en Europa con el Dundee y ahora defiende los colores de uno de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano.

El defensor mexicano señaló que, aunque el mediocampista tuvo momentos de adaptación tras volver de la Selección, su mentalidad competitiva marcó diferencia.

Hoy lo ves de este lado, con Pumas, y está haciendo un gran trabajo, porque es un tipo que siempre va a trabajar para jugar. Así lo hizo en Escocia y así lo seguirá haciendo durante toda su carrera. Así que muy contento por él”.

César Garza jugó durante el 2025 en el Dunde FC de Escocia Dundee FC

¿Regreso a Europa y llamado al Tri?

Formado en los Rayados de Monterrey, Garza aún tendría techo por alcanzar, según Portales, quien no descarta un regreso al futbol europeo e incluso una futura convocatoria con la Selección Mexicana.

Tiene todas las condiciones. Estoy seguro de que luchará para regresar a Europa y tener una nueva oportunidad. No tengo dudas de que pueda volver e incluso recibir un llamado a la Selección”.

César Garza disputó la Copa Mundial Sub 20 con México en el 2025 Mexsport

Además de su talento, Portales subrayó su calidad humana como un factor determinante en su desarrollo profesional.

Estoy seguro de que no tiene techo todavía; al contrario, creo que es joven y tiene muchas cosas por aprender y, sobre todo, tiene hambre de ganar y hambre de superarse. La verdad es que también es muy buena persona, y eso es una parte importante no solamente en el tema futbolístico, sino también fuera de la cancha”.

Con apenas 20 años, César Garza comienza a consolidarse en Pumas y, si mantiene el ritmo, Europa podría volver a tocar su puerta más pronto de lo esperado.