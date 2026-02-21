¿Retroceso? Antonio Portales revela sus planes de volver a Liga MX o Europa tras fichar con Tampico

Antonio Portales está de regreso en México tras una aventura europea que lo marcó. El defensor mexicano, que durante las temporadas 2023-24 y 2024-25 se convirtió en referente del Dundee FC de la Primera División de Escocia, vuelve a casa para reforzar al actual monarca de la Liga de Expansión: el Tampico Madero.

Para Portales, jugar en el Viejo Continente no fue solo cumplir un sueño, sino una prueba de fuego constante.

La exigencia era al máximo; no hay margen de error. Si uno se equivoca, parece que se hubiera equivocado tres veces más que otro compañero europeo. Eso me hizo crecer muchísimo", confesó el zaguero en entrevista para Excélsior.

Convenio entre Monterrey y Dundee FC abre puertas a jóvenes mexicanos

El defensa destacó que su estancia en Escocia no solo benefició su carrera, sino que también ayudó a abrir oportunidades para otros talentos mexicanos. Gracias a su desempeño, se concretó un convenio entre Rayados de Monterrey y Dundee FC para que jóvenes futbolistas puedan probar suerte en la liga escocesa.

Si hacía las cosas bien, las puertas se abrirían, y no solo para mí, sino para demostrar que los mexicanos son buenos jugadores. Gracias a Dios, las cosas se hicieron bien y se logró esta alianza", agregó Portales.

Portales debutó profesionalmente con el conjunto de los Rayados de Monterrey Mexsport

Regreso al fútbol mexicano no es un retroceso

A sus 29 años, Antonio enfatizó que su retorno a México no representa un retroceso. Sus metas incluyen regresar a Europa o consolidarse en la Liga MX:

Existe la posibilidad de regresar a Europa o volver a la Primera División en México. Hoy estoy contento en Tampico, enfocado en mi trabajo y en aportar al equipo", afirmó.

Portales quiere ser campeón con la Jaiba Brava de su tierra

El jugador mostró entusiasmo por vestir la camiseta de la Jaiba Brava, equipo de su ciudad natal, y contribuir a la defensa del campeonato de la Liga de Expansión:

"Formar parte del equipo de donde soy y del campeón actual es un sueño cumplido. Estoy muy contento de estar aquí y convencido de que fue la decisión correcta", expresó.

Antonio Portales buscará ser campeón con la Jaiba Brava de Tampico Madero @JaibaBrava_TM

Portales también reveló sus metas inmediatas: conseguir un bicampeonato y el título de Campeón de Campeones con la Jaiba Brava: