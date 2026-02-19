Convocatoria lista: Selección Mexicana Femenil va por el Mundial 2027 y choque ante Brasil

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles presentó la lista de jugadoras convocadas para los partidos que sostendrá la Selección Mexicana Femenil ante los representativos de Santa Lucía y Brasil, esto durante inicios de marzo.

El director técnico de la Selección Mexicana Femenil, Pedro López, ha revelado la lista oficial de las 23 jugadoras que enfrentarán tanto la eliminatoria de Concacaf como también el partido amistoso ante Brasil.

La actividad del combinado nacional arrancará el 2 de marzo, cuando se enfrenten a Santa Lucía en el Daren Sammy Cricket Ground, partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2027. Para este partido las seleccionadas se concentrarán el 23 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de viajar el 28 de febrero.

Posteriormente, el equipo regresará a territorio nacional para medirse ante Brasil el 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes en duelo amistoso.

Base de Liga MX y presencia regia

La convocatoria destaca por el dominio de la Liga MX Femenil, que aporta 18 futbolistas, complementadas por cinco elementos que militan en la NWSL de Estados Unidos. Un punto focal del llamado es el protagonismo de los equipos de Nuevo León; tanto Tigres Femenil como Rayadas aportarán tres jugadoras cada uno, sumando un bloque de seis seleccionadas.

Lista oficial de convocadas por posición

Porteras:

Esthefanny Barreras (Pachuca)

(Pachuca) Itzel Velasco (América)

(América) Blanca Félix (Chivas)

Defensas:

Kimberly Rodríguez (América)

(América) Kenti Robles (Pachuca)

(Pachuca) Reyna Reyes (Portland Thorns)

(Portland Thorns) Rebeca Bernal (Washington Spirit)

(Washington Spirit) Greta Espinoza (Tigres)

(Tigres) Nicolette Hernández (Boston Legacy)

(Boston Legacy) Aaliyah Farmer (Chicago Stars)

Mediocampistas:

Karla Nieto (Pachuca)

(Pachuca) Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Diana García (Rayadas)

(Rayadas) Fátima Servín (Rayadas)

(Rayadas) Alexia Delgado (Tigres)

(Tigres) Alice Soto (Rayadas)

Delanteras: