“¡Ya no te alcanzan, Torito!”: El apoyo mexicano que hizo historia en la cima de Jebel Hafeet

Un video de TikTok se ha convertido en el símbolo perfecto del orgullo mexicano que acompañó a Isaac del Toro este sábado 21 de febrero de 2026 en su camino a la gloria.

Durante la subida final de la sexta etapa del UAE Tour 2026, en la mítica Jebel Hafeet, un grupo de aficionados mexicanos, vestidos con playeras verdes de la Selección Mexicana, gorras charras y accesorios tricolor, se plantaron en pleno desierto árabe para gritarle al Torito como si estuvieran en el Zócalo de la Ciudad de México.

El clip, que ya supera los dos millones de reproducciones, muestra el momento exacto en que Del Toro lanza su ataque demoledor a cuatro kilómetros de la meta.

Mientras el bajacaliforniano se despegaba del grupo de favoritos, los aficionados corrieron paralelo a la carretera agitando banderas mexicanas y coreando con todas sus fuerzas: “¡Ya no te alcanzan!”, “¡Es tuyo, Torito!”, “¡Vamos México!”, “¡Viva México, cabrones!”.

El audio del video capta perfectamente cómo esos gritos retumbaron en la montaña y se mezclaron con el rugido del viento del desierto.

El mismo grupo había estado presente en etapas anteriores, especialmente en Jebel Mobrah, donde también se volvieron virales al correr detrás de Del Toro con peluca tricolor y playeras verdes.

Hoy, en la jornada reina de 168 km que partió del Museo Al Ain, su apoyo fue clave. Isaac, que venía 21 segundos por detrás de Antonio Tiberi, sintió la energía mexicana en los tramos más duros con pendientes de 11 por ciento, y respondió con una potencia incontestable. Cruzó la meta en solitario, estableció récord de ascenso, 38 segundos más rápido que Adam Yates, y se vistió de maillot rojo.

“Escuchar a la gente de México aquí tan lejos te da un plus que no se puede explicar. Sabes que no estás solo”, dijo Del Toro sobre este respaldo. Sus compañeros del UAE Team Emirates también destacaron cómo ese “empujón tricolor” motivó al equipo entero a imponer ritmo demoledor desde el pie de la subida.

Banderas ondeando, cánticos y lágrimas de emoción se vieron en decenas de videos que inundaron redes. El ciclismo mexicano nunca había tenido un embajador tan querido como “El Torito”, y hoy ese cariño se materializó en la cima del desierto.