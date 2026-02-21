PENAL PARA… El Gato Ortiz sueña con pasar de la Liga MX al Mundial 2026

Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz volvió a mandar un mensaje sin decir una sola palabra. Durante el partido Tigres-Pachuca de este viernes se le vieron dos llaveros de la Copa del Mundo colgando de su silbato. En año mundialista, ningún detalle es menor.

El sueño está claro: el Mundial 2026.

Ortiz es hoy uno de los árbitros más consolidados del futbol mexicano. Ha dirigido 3 finales de Liga MX, tiene presencia constante en Liguillas y suma más de 200 partidos en Primera División desde su debut en 2012. Obtuvo el gafete FIFA en 2019 y desde entonces ha tenido actividad internacional en Copa Oro 2019 y 2023, partidos de clasificación mundialista en CONCACAF, Liga de Campeones de CONCACAF y el Mundial Sub-20 2023.

Sin embargo, su nombre explotó mediáticamente en la final del Clausura 2024. Aquella noche marcó un penal en tiempo decisivo que, tras convertirse en gol, terminó por darle el bicampeonato al América. La decisión encendió el debate nacional y lo colocó en el centro de la conversación futbolera.

Para algunos fue una determinación correcta en una jugada de interpretación. Para otros, fue una acción polémica que reforzó una narrativa que lo ha acompañado en distintos sectores: la percepción de que suele favorecer al América en momentos clave. Esa etiqueta, justa o no, ha sido parte del ruido que lo rodea desde entonces y cada designación importante reaviva la discusión en redes y mesas de análisis.

En el arbitraje, la exposición mediática es un arma de doble filo. La notoriedad puede abrir puertas internacionales, pero también coloca cada decisión bajo lupa extrema. Y si algo exige FIFA rumbo a un Mundial es estabilidad, criterio uniforme y control emocional en escenarios de máxima presión.

Ahora bien, arbitrar una Copa del Mundo no depende de popularidad ni de polémicas locales. La FIFA evalúa durante años a sus candidatos. Se analizan actuaciones en partidos de alta exigencia, consistencia técnica, manejo disciplinario, aplicación del VAR, pruebas físicas de alto rendimiento y fortaleza psicológica para soportar presión global.

Los aspirantes que superan los filtros son convocados a seminarios internacionales previos al torneo, donde vuelven a ser evaluados antes de que se anuncie la lista definitiva.

Por eso, los llaveros no garantizan nada. Pero sí revelan intención.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Y Marco Antonio Ortiz, entre polémicas, finales y reflectores, quiere estar en el escenario más grande del futbol mundial.