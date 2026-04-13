Champions League 2026: Horario y canal del Atlético de Madrid vs Barcelona (vuelta)

El Estadio Metropolitano se viste de gala este martes para recibir un duelo que podría dejar a uno de los grandes favoritos de la Champions League fuera de la contienda en el partido de vuelta de los cuartos de final. El Atlético de Madrid llega con una ventaja de 2-0 tras una exhibición de efectividad en la ida sobre el Barcelona.

En el encuentro de la semana pasada, la expulsión temprana de Pau Cubarsí facilitó el camino para los goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Sin embargo, la historia de la Champions nos ha enseñado que ninguna ventaja es definitiva cuando el orgullo de un club como el Barcelona, quienes se encaminan a lograr el campeonato en LaLiga, desea conseguir una temporada redonda y, para ello, necesitan la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto del "Cholo" Simeone intentará apelar a la mística de su estadio, un recinto donde ha anotado cinco goles en partidos recientes contra rivales de élite. La clave colchonera reside en el estado de gracia de la "Araña" Álvarez, quien registra 15 goles en sus últimos 18 juegos europeos. "Sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar y somos conscientes de lo fuertes que son, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo: avanzar", sentenció Simeone en la previa.

Del otro lado, el Barcelona de Hansi Flick no se da por vencido. Pese a que las estadísticas favorecen al Atleti en duelos directos de cuartos de final, el técnico alemán confía en la capacidad de respuesta de sus dirigidos. "Es posible remontar, ¿por qué no? Necesitaremos una actuación muy sólida y aprovechar cada oportunidad que tengamos", afirmó Flick.

Lamine Yamal también mandó un mensaje: "Prometemos que, si somos eliminados, habremos luchado hasta el final. Lo daremos todo por este escudo".

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en México

Para los aficionados en territorio mexicano, el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League se podrá seguir en vivo este martes 14 de abril.

Partido: Atlético de Madrid vs Barcelona-Cuartos de Final Champions, vuelta

Horario: 13:00 horas

Canal: Sin TV

Streaming: HBO MAX