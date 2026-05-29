Cadillac respalda a Checo Pérez ante los rumores

Sergio Pérez recibió un espaldarazo público por parte de Cadillac, luego de que el equipo estadounidense desmintiera de forma categórica los rumores que lo colocaban fuera de la escudería durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, Team Principal de Cadillac, aseguró que no existe ninguna posibilidad de que el mexicano abandone el equipo y aprovechó para rechazar también las versiones que apuntaban a una eventual sustitución de Valtteri Bottas.

Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri esté en riesgo o que ‘Checo’ pueda irse a otro equipo”, declaró el directivo durante una conferencia de prensa.

Las declaraciones surgieron después de que en días recientes circularan diversas versiones sobre posibles movimientos en la alineación de pilotos de la escudería estadounidense, que disputa su primera temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Lowdon también desmintió los rumores que colocaban a Colton Herta como sustituto de Bottas en las próximas carreras y señaló que dichas especulaciones incluso ignoran aspectos fundamentales del reglamento.

“Algunos sugieren que se pondría a Colton para reemplazar a Valtteri en las próximas carreras. Colton no tiene los puntos de superlicencia, y eso probablemente dice todo sobre la calidad de algunos de los rumores”, explicó.

El dirigente fue todavía más contundente al insistir en que ninguna de las versiones tiene fundamento.

“No existe base de verdad alguna en ninguno de ellos. Puedo afirmarlo categóricamente. Son completamente incorrectos”, afirmó.

Además de cerrar la puerta a cualquier cambio de pilotos, Lowdon defendió el trabajo que han realizado tanto Pérez como Bottas durante el arranque de la campaña.

El responsable de Cadillac recordó que ambos pilotos afrontan una situación distinta a la de la mayoría de sus rivales, debido a que participan en la construcción del proyecto deportivo mientras compiten cada fin de semana.

Si observamos el trabajo que están realizando ambos pilotos, tanto Valtteri como Checo, están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer los pilotos de otros equipos, porque estamos construyendo el equipo al mismo tiempo que competimos”, señaló.

Aunque los resultados todavía no han permitido a Cadillac consolidarse en la zona media de la parrilla, el equipo considera que la experiencia de Checo Pérez y Valtteri Bottas está siendo fundamental para acelerar el desarrollo de una escudería que apenas comienza su camino dentro de la Fórmula 1.