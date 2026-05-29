Steelers despiden a coach por conducta inapropiada

Los Pittsburgh Steelers tomaron una decisión inesperada a pocos meses del inicio de la temporada 2026 de la NFL al despedir a Derius Swinton II, quien se desempeñaba como asistente sénior de equipos especiales dentro del cuerpo técnico encabezado por Mike McCarthy.

De acuerdo con información difundida por Adam Schefter, de ESPN, la organización puso fin a la relación laboral con Swinton debido a una violación de las políticas internas del equipo. Aunque los Steelers evitaron revelar públicamente los detalles específicos del caso, diversas fuentes indicaron que la salida estuvo relacionada con una conducta inapropiada en el lugar de trabajo.

La franquicia optó por no ofrecer mayores explicaciones sobre el incidente, limitándose a confirmar la baja del entrenador. Por su parte, Swinton tampoco respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por medios estadounidenses tras darse a conocer la noticia.

La situación llama la atención debido a que Swinton había llegado apenas este año a Pittsburgh, como una de las incorporaciones realizadas por McCarthy para reforzar su nuevo staff de entrenadores. Su permanencia terminó siendo mucho más breve de lo esperado y no alcanzará a formar parte del equipo durante la campaña 2026.

Antes de arribar a los Steelers, el entrenador acumuló una larga trayectoria dentro de la NFL. Su experiencia más reciente había sido con los Las Vegas Raiders, organización con la que trabajó entre 2023 y 2025. Durante la temporada pasada incluso asumió de manera interina las funciones de coordinador de equipos especiales.

A lo largo de su carrera también formó parte de los cuerpos técnicos de los Los Angeles Chargers, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Chicago Bears, Denver Broncos, Kansas City Chiefs y los entonces St. Louis Rams, convirtiéndose en uno de los asistentes con mayor recorrido dentro de los equipos especiales de la liga.

La salida de Swinton no altera la estructura principal del departamento, ya que el coordinador de equipos especiales de Pittsburgh continúa siendo Danny Crossman, uno de los hombres de confianza de McCarthy para esta nueva etapa al frente de la organización.

Sin embargo, el despido representa el primer movimiento disciplinario importante dentro del renovado cuerpo técnico de los Steelers y genera interrogantes sobre una contratación que terminó antes de que pudiera comenzar oficialmente la temporada regular.

Con la baja de Swinton, los Steelers deberán reorganizar las responsabilidades de su unidad de equipos especiales mientras continúan la preparación rumbo a una temporada en la que buscan volver a ser protagonistas dentro de la Conferencia Americana.