Thunder pierde a Jalen Williams para el Juego 7 ante Spurs

El Thunder de Oklahoma City afrontará el partido más importante de su temporada sin una de sus principales figuras. El equipo confirmó que Jalen Williams quedó descartado para el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste frente a los Spurs de San Antonio, debido a la lesión que arrastra en el isquiotibial izquierdo.

El alero intentó reaparecer durante el sexto encuentro de la serie, pero apenas pudo disputar 10 minutos antes de que el entrenador Mark Daigneault decidiera retirarlo del partido. La apuesta no funcionó y el Thunder fue aplastado 118-91, resultado que obligó a disputar un duelo definitivo este sábado en Oklahoma City.

“Obviamente no está al 100 por ciento”, reconoció Daigneault después del encuentro. El entrenador explicó que el objetivo era evaluar cuánto podía aportar Williams en una situación límite, aunque admitió que el jugador todavía no había completado un proceso normal de recuperación.

Williams lució falto de ritmo y explosividad, además de cometer dos pérdidas de balón durante su breve participación. Tras el partido abandonó la arena sin hablar con los medios y un día después llegó la confirmación oficial de que no estaría disponible para el séptimo juego.

La ausencia representa un golpe importante para Oklahoma City, ya que Williams fue seleccionado al tercer equipo All NBA la temporada pasada y ha sido una pieza clave en el éxito reciente de la franquicia.

Las lesiones, sin embargo, han marcado gran parte de su campaña. El alero apenas pudo disputar 33 partidos de temporada regular mientras se recuperaba de una cirugía en la muñeca derecha y también lidiaba con problemas musculares. Durante los playoffs sufrió una nueva distensión, esta vez en el isquiotibial izquierdo, que terminó por sacarlo nuevamente de circulación.

Ahora, Shai Gilgeous Alexander tendrá la responsabilidad de cargar con el Thunder en un partido de eliminación directa ante unos Spurs que llegan fortalecidos tras dominar el sexto encuentro.

El ganador del Juego 7 avanzará a las Finales de la NBA, donde ya esperan los Knicks de Nueva York. El primer partido de esa serie está programado para el miércoles en Oklahoma City.