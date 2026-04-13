PSG rinde homenaje a víctimas de Hillsborough y a Diogo Jota previo al duelo ante Liverpool

La previa del choque de este martes entre Liverpool y Paris Saint-Germain en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se tiñó de una solemnidad absoluta. Antes de que el balón ruede en la mítica grama de Anfield, el presidente del conjunto parisino, Nasser Al-Khelaïfi, encabezó un emotivo homenaje a las víctimas de la tragedia de Hillsborough. El gesto, realizado junto a toda la delegación deportiva, refuerza un lazo de hermandad que trasciende la rivalidad en el terreno de juego.

El momento de mayor sensibilidad ocurrió frente al memorial dedicado a Diogo Jota y su hermano André Silva, donde Al-Khelaïfi y el grupo guardaron un silencio profundo. Este tributo al exdelantero portugués de los Reds, cuya pérdida en 2025 marcó un antes y un después en la institución inglesa, ha dado la vuelta al mundo como una muestra de clase y señorío por parte del club francés en territorio británico.

Para el duelo de mañana, el protocolo de respeto será total y no se limitará a las ofrendas florales. Antes del silbatazo inicial, Anfield entero guardará un minuto de silencio en memoria de los 97 fallecidos en la tragedia de 1989. Además, como símbolo de luto compartido por la historia y las pérdidas recientes, los jugadores de ambos equipos saltarán a la cancha portando un brazalete negro durante los 90 minutos.

Con este acto, el PSG demuestra que en Anfield "nadie camina solo", ni siquiera los rivales. La expectativa por el encuentro es máxima, pero el mensaje de unión enviado por Al-Khelaïfi ha robado los reflectores, recordándole al mundo del fútbol que la memoria y el respeto por las leyendas y las tragedias del pasado siempre estarán por encima de cualquier marcador deportivo.