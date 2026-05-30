Jonathan Aranda llega a 10 jonrones y recupera el liderato de producidas en la Americana

Jonathan Aranda recuperó el liderato de carreras producidas de la Liga Americana luego de conectar su décimo jonrón de la temporada en la victoria de los Rays de Tampa Bay por 8-5 sobre los Angels de Los Ángeles .

El tijuanense fue pieza clave dentro de un explosivo ataque de siete carreras en la séptima entrada que permitió a los Rays poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Con el encuentro empatado y después de que Yandy Díaz pusiera al frente a Tampa Bay con un cuadrangular de dos carreras, Aranda apareció de inmediato para conectar un batazo solitario que se fue del otro lado de la barda y amplió la ventaja de los locales.

El cañonazo representó el décimo cuadrangular del mexicano en la campaña y le permitió llegar a 42 carreras producidas, cifra con la que recuperó en solitario el liderato de la Liga Americana.

Gracias a esa producción, Aranda superó nuevamente al japonés Munetaka Murakami, quien se quedó con 41 remolcadas.

La ofensiva de Tampa Bay terminó de inclinar el juego en ese mismo episodio. Después del cuadrangular del mexicano llegaron imparables de Junior Caminero, un error defensivo de los Angels, un toque productor de Oliver Dunn, un triple de dos carreras de Richie Palacios y un elevado de sacrificio de Nick Fortes para colocar el marcador 8-2.

Mientras tanto, el abridor Nick Martinez continuó con su sólido inicio de campaña. El derecho trabajó siete entradas en las que permitió dos carreras y ocho imparables para mejorar su marca a 5-1.

Por los Angels, el dominicano Walbert Ureña mantuvo a su equipo en la pelea durante seis episodios, pero el relevo no pudo contener la ofensiva de los Rays en los innings finales.

Los Angels intentaron reaccionar con tres carreras entre la octava y la novena entrada, aunque el cerrador Bryan Baker logró apagar la amenaza final para apuntarse su salvamento número 15 de la temporada.

Para Jonathan Aranda, el batazo confirmó el gran momento que atraviesa en 2026. Además de alcanzar la decena de cuadrangulares, el mexicano volvió a colocarse como el principal productor de carreras de la Liga Americana, consolidándose como una de las figuras ofensivas más importantes de los Rays durante la presente campaña.