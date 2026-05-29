MLS dispara sus audiencias tras abrir sus partidos en Apple TV

La Major League Soccer (MLS) reportó un crecimiento del 62 por ciento en sus audiencias durante los primeros tres meses de la temporada regular 2026, un incremento que coincide con la decisión de Apple TV de transmitir los partidos sin costo adicional para sus suscriptores.

De acuerdo con cifras compartidas por la propia liga, la MLS promedió 7.9 millones de espectadores en vivo por semana entre plataformas de streaming y televisión lineal, consolidando lo que calificó como el periodo de crecimiento de aficionados más importante de los últimos tres años.

Hasta la temporada pasada, los seguidores necesitaban contratar un pase adicional para acceder a todos los encuentros de la competición en Apple TV. Ahora, la eliminación de ese costo extra ha contribuido a que más aficionados sigan los partidos de manera regular y ha permitido que la liga alcance cifras históricas de consumo.

La MLS también registró números positivos en los estadios. Más de 4.8 millones de personas asistieron a los partidos disputados hasta mayo, para una media de 22 mil 109 aficionados por encuentro.

Ambas cifras representan los segundos mejores registros de asistencia en la historia de la liga, únicamente por detrás de la temporada 2024, la primera completa de Lionel Messi con el Inter Miami.

La presencia de Messi continúa siendo uno de los principales motores de convocatoria. Cinco equipos establecieron récords de asistencia esta campaña y el argentino estuvo presente en todos esos encuentros, incluidos los partidos del Inter Miami frente al LAFC, Colorado Rapids, D.C. United y Toronto FC, además del estreno del nuevo estadio del conjunto de Florida.

El crecimiento también se reflejó en las plataformas digitales. Los 30 clubes de la MLS acumulan actualmente 113 millones de seguidores en redes sociales, una cifra que representa un incremento interanual del 14 por ciento.

Tras la disputa de las primeras 15 jornadas, la MLS se encuentra en pausa por la celebración del Mundial. La actividad se reanudará el 16 de julio con una jornada reducida de seis encuentros y retomará su calendario habitual el 22 de julio, cuando la liga entre en la etapa decisiva de la temporada regular.