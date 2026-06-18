¿Qué necesita México para clasificar a 16vos en el Mundial? Chequia y Sudáfrica abren la puerta

Este jueves inició la segunda jornada del Grupo A en el Mundial, donde Chequia y Sudáfrica se enfrentaron en un intenso partido que terminó en empate (1-1).

El resultado dejó a ambos equipos con un punto cada uno, una situación que favorece notablemente a México, que mantiene intactas sus aspiraciones de una clasificación sencilla.

La Selección Mexicana entrenó bajo la lluvia antes de viajar a Guadalajara Hugo Sánchez

Con este punto repartido, México llega a su duelo ante Corea del Sur con mayor margen de maniobra y la posibilidad de tomar el control absoluto del grupo.

¿México, líder de su grupo? Esto necesita el Tri

Seguramente, Javier Aguirre tenía los ojos puestos en el partido entre Chequia y Sudáfrica. No precisamente para analizar el juego de ambas selecciones, si no por la clasificación.

Y gracias a que ambos empataron en este juego inaugural de la segunda fecha, el Tricolor tiene todo a su favor para terminar en lo más alto.

Si México gana hoy ante Corea del Sur, asegurará el primer lugar del grupo, la clasificación directa y, además, jugará sus partidos de dieciseisavos y octavos en el Estadio Ciudad de México.

En caso de que la Selección Mexicana no logre los tres puntos y solo obtenga uno, aún tiene muchas posibilidades de ser el primero. Aunque debe de esperar que Sudáfrica le gane o empate a Corea del Sur en el último partido, mientras que el Tricolor deberá de ganar ante Chequia.

En un escenario donde el Tricolor empate ante Corea del Sur y Chequia, sumaría 5 puntos. Por lo que necesita que los surcoreanos pierdan uno de sus dos últimos encuentros (México y Sudáfrica), o en su defecto, perder ambos.

Por su parte, si México pierde ante Corea del Sur, quedaría en una posición complicada, obligándolo a jugarse todo en la última jornada y dependiendo de un milagro para avanzar como primero.

En este sentido, debe de esperar la derrota de Corea ante Sudáfrica y, no solo ganar ante Chequia, sino también golear a esta selección, ya que la diferencia de goles jugaría un papel muy importante.

La mayoría de los futbolistas de la Selección Mexicana usaron tacos en rosa. David Leah

Chequia y Sudáfrica al borde de la eliminación

Chequia y Sudáfrica se encuentran al borde de la eliminación tras el empate de esta tarde. Con solo un punto cada uno, ambos equipos necesitan ganar su último partido de la fase de grupos para mantener vivas las esperanzas de clasificar, ya sea en segundo lugar o aspirando a uno de los mejores terceros.

Solo un milagro les permitiría avanzar: tendrían que ganar su partido restante, esperar resultados favorables en los otros duelos del grupo y, superar diferencias de goles que hoy los dejan en desventaja.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a la ronda de Dieciseisavos de Final, mientras que los mejores ocho terceros lugares también lo hacen.