Corea del Sur es cliente de México: la gran racha del Tri en Mundiales

En el marco del Grupo A del Mundial 2026, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Corea del Sur en un duelo que, históricamente, le ha sonreído al equipo tricolor.

Con la afición mexicana expectante y el Estadio Guadalajara como un recinto que se prepara para dar un gran peso al equipo, el partido representa una oportunidad de oro para ratificar el buen paso del Tricolor en esta justa.

Javier Aguirre está listo para que sus jugadores enfrenten a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Héctor López

Corea del Sur llega con su habitual disciplina táctica y velocidad en ataque, pero México cuenta con la motivación extra después de haber ganado su primer partido ante Sudáfrica.

México se mantiene invicto ante Corea del Sur en Mundiales

Este partido de la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur representa la tercera ocasión que ambas selecciones se enfrentan, con un saldo a favor de los mexicanos.

La primera vez que se vieron las caras en una Copa del Mundo fue durante Francia 1998. En un vibrante partido disputado en Lyon, el Tri se impuso por 3-1 con un gran desempeño colectivo.

Los goles de México llegaron por parte de Ricardo Peláez y Luis Hernández (quien marcó doblete), mientras que Corea del Sur descontó cerca del final. Aquella victoria permitió a México avanzar de fase de grupos y quedó grabada como uno de los buenos recuerdos del Mundial galo para la afición tricolor.

Diez años después, en Rusia 2018, se repitió la historia. En Rostov, México volvió a vencer a Corea del Sur por 2-1 en un partido intenso y lleno de emoción.

Carlos Vela abrió el marcador desde el punto penal y Javier Hernández selló el triunfo. A pesar del tanto de Son Heung-min para los coreanos, México controló los momentos clave y sumó tres puntos vitales en su camino en aquel Mundial.

Ahora el Tricolor, con Javier Aguirre, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Gilberto Mora y compañía, buscarán mantener ese invicto sobre los surcoreanos y darle una nueva felicidad a la afición mexicana en una justa mundialista.

México, con la obligación de ganar ante Corea del Sur

De conseguir la victoria ante Corea del Sur, México estaría prácticamente asegurando el primer lugar del Grupo A. Esto no sólo otorgaría ventaja en el cierre de la fase de grupos, sino que posicionaría al Tri de manera favorable para la fase de eliminación directa.

Además, al quedar en primer lugar del grupo, el Tricolor aseguraría jugar en la Ciudad de México sus posibles partidos de 16vos de final, así como octavos, contando con el respaldo masivo de su afición en el Estadio CDMX.