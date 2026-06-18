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EN VIVO HOY: República Checa vs. Sudáfrica, sigue los detalles del partido del Grupo A del Mundial

Sigue las incidencias del partido entre República Checa vs. Sudáfrica en el Estadio Atlanta; ambos equipos comparten con México el Grupo A del Mundial 2026

Por: Ricardo Thomas

República Checa vs. Sudáfrica
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República Checa
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Sudáfrica
Sudáfrica
¡Comienza la segunda ronda de juegos del mundial 2026!

República Checa y Sudáfrica son las selecciones encargadas de abrir la segunda ronda de partidos de grupo en el Mundial 2026. Ambos llegan a este partido en Atlanta con la presión de haber perdido en sus presentaciones.

partido del grupo a del mundial
09:54 HrsYA SUENAN LOS HIMNOS NACIONALES

Los 26 jugadores de cada equipo ya están en la ceremonia previa entonando sus himnos nacionales.

09:49 HrsLOS MOMIOS SE INCLINAN DEL LADO CHECO

Con el formato extendido de 48 equipos, el tercer lugar de grupo aún puede avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, al no sumar puntos, las casas de apuestas ponen bajo máxima presión a ambas escuadras. El supercomputador de Opta le otorga un 54.9% de probabilidades de victoria a Chequia, frente a un 21.8% para Sudáfrica y un 23.3% de probabilidad de empate.

Vladimir Darida realiza ejercicios de calentamiento por Chequia.
Vladimir Darida realiza ejercicios de calentamiento por Chequia.AFP
09:48 HrsEL DUELO EN LOS BANQUILLOS

Mientras Sudáfrica confía en la veteranía internacional del belga Hugo Broos (quien ya sabe lo que es ser campeón en África tras ganar la CAN 2017 con Camerún), Chequia es comandada por el estratega local Miroslav Koubek, un técnico de gran recorrido en el futbol de su país que busca su primer gran golpe en el escenario mundial.

09:39 HrsUN PARTIDO QUE CON UN SITIO ESPECIAL EN LA HISTORIA

La árbitra central es la estadunidense Tori Penso. Su designación histórica marca un hito, ya que se convierte en la segunda mujer en dirigir un partido en una Copa del Mundo varonil.

El cuerpo arbitral completo asignado por la FIFA para este encuentro es totalmente femenil:

Arbitro central: Tori Penso (Estados Unidos)

  • Asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)
  • Asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)
  • Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)
    • Tori Penso se prepara para arbitrar el juego entre República Checa vs. Sudáfrica.
    Tori Penso se prepara para arbitrar el juego entre República Checa vs. Sudáfrica.AFP
    09:33 HrsUN MUNDIAL ESPECIAL PARA CHEQUIA

    La selección de la República Checa ha tenido una rica historia futbolística (llegando a finales como Checoslovaquia en 1934 y 1962), esta es la primera vez que la FIFA la registra oficialmente en una Copa del Mundo bajo el nombre corto de Chequia.

    Aficionados de Chaquia en Atlanta.
    Aficionados de Chaquia en Atlanta.Reuters
    09:28 HrsASOMBROSO INMUEBLE PARA EL PARTIDO

    El Estadio Atlanta, casa de los Falcons de la NFL, ya comienza a recibir a los aficionados de ambos equipos. En sus asombrosas pantallas mandan un mensaje promovido por FIFA para no hacer actos que puedan ser considerados como racistas. 

    ¡El Estadio Atlanta luce espectacular!
    ¡El Estadio Atlanta luce espectacular!Reuters
    09:25 HrsUN CHOQUE CON POCA HISTORIA

    Estas selecciones únicamente se han enfrentado en una ocasión. Fue hace casi tres décadas, el 13 de diciembre de 1997, durante la fase de grupos de la Copa Confederaciones en Riad, Arabia Saudita. El partido terminó en un empate 2-2.

    09:20 HrsSUDÁFRICA SACUDE SU ONCE

    Para los sudafricanos este partido es un desafío luego de haber sufrido un par de expulsiones en su presentación frente a México la semana pasada en la capital mexicana. Sphephelo Sithole y Themba Zwane no estarán disponibles, en el caso de Zwane el Mundial bien pudo haber terminado, pues recibió una sanción de tres partidos por agresión por parte de FIFA; su castigo fue apelado. 

    09:17 HrsYA SE CONOCEN A LOS TITULARES

    Chequia y Sudáfrica han compartido en sus redes de X los cuadros con los que afrontarán este duelo que hizo que dejaran territorio mexicano.

    9:15 HrsUN PARTIDO DE VIDA O MUERTE

    El partido entre Chequia y Sudáfrica en el Estadio Atlanta es un duelo de vida o muerte dentro del Grupo A de la Copa del Mundo. Ambos equipos llegan necesitados tras perder en su debut (Chequia 2-1 ante Corea del Sur y Sudáfrica 2-0 ante México).

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