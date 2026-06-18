EN VIVO HOY: República Checa vs. Sudáfrica, sigue los detalles del partido del Grupo A del Mundial
Sigue las incidencias del partido entre República Checa vs. Sudáfrica en el Estadio Atlanta; ambos equipos comparten con México el Grupo A del Mundial 2026
¡Comienza la segunda ronda de juegos del mundial 2026!
República Checa y Sudáfrica son las selecciones encargadas de abrir la segunda ronda de partidos de grupo en el Mundial 2026. Ambos llegan a este partido en Atlanta con la presión de haber perdido en sus presentaciones.
Los 26 jugadores de cada equipo ya están en la ceremonia previa entonando sus himnos nacionales.
Con el formato extendido de 48 equipos, el tercer lugar de grupo aún puede avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, al no sumar puntos, las casas de apuestas ponen bajo máxima presión a ambas escuadras. El supercomputador de Opta le otorga un 54.9% de probabilidades de victoria a Chequia, frente a un 21.8% para Sudáfrica y un 23.3% de probabilidad de empate.
Mientras Sudáfrica confía en la veteranía internacional del belga Hugo Broos (quien ya sabe lo que es ser campeón en África tras ganar la CAN 2017 con Camerún), Chequia es comandada por el estratega local Miroslav Koubek, un técnico de gran recorrido en el futbol de su país que busca su primer gran golpe en el escenario mundial.
La árbitra central es la estadunidense Tori Penso. Su designación histórica marca un hito, ya que se convierte en la segunda mujer en dirigir un partido en una Copa del Mundo varonil.
El cuerpo arbitral completo asignado por la FIFA para este encuentro es totalmente femenil:
Arbitro central: Tori Penso (Estados Unidos)
La selección de la República Checa ha tenido una rica historia futbolística (llegando a finales como Checoslovaquia en 1934 y 1962), esta es la primera vez que la FIFA la registra oficialmente en una Copa del Mundo bajo el nombre corto de Chequia.
El Estadio Atlanta, casa de los Falcons de la NFL, ya comienza a recibir a los aficionados de ambos equipos. En sus asombrosas pantallas mandan un mensaje promovido por FIFA para no hacer actos que puedan ser considerados como racistas.
Estas selecciones únicamente se han enfrentado en una ocasión. Fue hace casi tres décadas, el 13 de diciembre de 1997, durante la fase de grupos de la Copa Confederaciones en Riad, Arabia Saudita. El partido terminó en un empate 2-2.
Para los sudafricanos este partido es un desafío luego de haber sufrido un par de expulsiones en su presentación frente a México la semana pasada en la capital mexicana. Sphephelo Sithole y Themba Zwane no estarán disponibles, en el caso de Zwane el Mundial bien pudo haber terminado, pues recibió una sanción de tres partidos por agresión por parte de FIFA; su castigo fue apelado.
Chequia y Sudáfrica han compartido en sus redes de X los cuadros con los que afrontarán este duelo que hizo que dejaran territorio mexicano.