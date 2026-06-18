EN VIVO HOY: República Checa vs. Sudáfrica, sigue los detalles del partido del Grupo A del Mundial

09:39 Hrs UN PARTIDO QUE CON UN SITIO ESPECIAL EN LA HISTORIA

La árbitra central es la estadunidense Tori Penso. Su designación histórica marca un hito, ya que se convierte en la segunda mujer en dirigir un partido en una Copa del Mundo varonil.

El cuerpo arbitral completo asignado por la FIFA para este encuentro es totalmente femenil:



Arbitro central: Tori Penso (Estados Unidos)

Asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)

Asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)