Caruana cae ante Nakamura. Sindárov se despega en +2

Liebre o galgo; el astro uzbeko Javokhir Sindárov se desprende en dos puntos de Anish Giri y el estadounidense Fabiano Caruana tras caer éste ante Nakamura en una compleja partida de torres y peones en equilibrio material y posicional, mientras que el neerlandés con su fina técnica finalista remata su juego con un brillante sacrificio de calidad y vence al GM indio Praggnanandha para ascender y compartir el liderazgo con Caruana, durante la octava ronda del Torneo de Candidatos FIDE en Pafos.

El excitante TdeC del que surgirá el desafiante oficial a la corona mundial en poder del indio D. Gukesh, aún no se ha decidido, no obstante la ventaja que ha tomado Sindárov, de 20 años. Faltan aún seis rondas pero de vez en cuando sucede que el líder deja de apretar las tuercas y estimula poderosamente a sus más cercanos perseguidores.

Sindárov, con negras, acordó unas rápidas tablas por tres posiciones idénticas ante el ruso Esipenko. Un empate estratégico que le permite reservar energías. Esta forma de empate la actualizó Bobby Fischer en la 3ª partida del match del TdeC en Buenos Aires 1971 contra Tigran Petrossian. Fue un duro golpe en las aspiraciones del armenio que con mayoría de peones en flanco dama y mejor estructura en final de R, D y T, jugaba para ganar. Fischer llamó al árbitro el GM alemán Lothar Schmidt, el mismo que dirigió el Match del Siglo en Reikiavik 1972, y reclamó las tablas por tres posiciones. Ya no hizo la jugada 34. De2; señaló con su índice la casilla.

Inasible, infinito, impredecible juego de ajedrez. Caruana una de las principales luminarias del tablero no puede resolver una posición de lo más compleja en equilibrio material y posicional: final de torre con 5 peones por bando. Caruana con negras ha creado uno libre en flanco de dama. Hay posiciones que requieren más que conocimientos y técnica una intuición de lo más sensible con un sexto sentido animal que detecte el peligro. La respuesta contenía algo más que profundidad de cálculo: había que abandonar el peón libre con el fin mantener continuar la lucha por las tablas. Como que la lógica humana se estrella y fragmenta como una ola gigante de Nazaré en arrecife.

Los finales de torre, decía el licenciado Raúl Solórzano (QEPD), miembro del equipo olímpico en La Habana 66 -con quien compartí el 5º lugar nacional por equipos con Simón Delgado y Raúl Sánchez, celebrado en Tepic, Nayarit, a mediados de los 70), son un océano combinatorio. El juego Naka-Caruana deja además una lección de cultura agonal y deportivismo, ética, placer por el combate.

Clasificación R-8: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 6 ½, (+5, =3, -0) ; 2) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½, (+2, =5, -1); 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 ½ (+3, =3, -2); 4) Matthias Bluebaum, Alemania, 3 ½; 5) Rameshbabu Praggnanandhaa, India, 3 ½; 6) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 3 ½; 7) Wei, Yi, China, 3 ½; 8) Andrey Esipenko, Rusia, 2 ½.

Ronda 8: 1) Esipenko ½ Sindárov; 2) Wei, Yi ½ Bluebaum; 3) Anish Giri 1-0 Praggna; 4) Nakamura 1-0 Caruana.

R-9: 1) Nakamamura vs Esipenko; 2) ¡Caruana vs Giri! 3) Praggna vs. Wei, Yi; 4) Bluebaum vs Sindárov.

Blancas: Hikaru Nakamura, EUA, 2,810.

Negras: Fabiano Caruana, EUA, 2,795.

Inglesa, simétrica, A33.

R-8, TdeC FIDE, Pafos, 07–04-2026.

1.c4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e6 6.Af4 d5 7.cxd5 Cxd5 8.Cxc6 bxc6 9.Ad2 Ab4 10.Da4 a5 11.e4 Cxc3 12.bxc3 Ae7 13.Ae2 [13.Dxc6+ Ad7 14.Dc4 Tb8 15.a4=] 13...0–0 14.Af4 Aa6 15.Axa6 Txa6 16.Td1 Db6= 17.0–0 Equilibrio por la simetría de estructura. 17...Db5 18.Dc2 Ac5 19.c4 Db7 20.Ae5 De7 21.Dd3 f6 22.Ad6 Axd6 23.Dxd6 Dxd6 24.Txd6 Tb8² 25.Txe6 Tb2 26.Te7 Tab6 27.Ta7 Txa2 28.h3 h5? Lo mejor valorado por el engine es: 28...Td2 pero no resuelve plenamente la posición pues contiene el recurso táctica de debilitar f6 mediante el avance y golpe 29.e5 fxe5! 30.Te1 Rf8 31.Txe5 Tb1+ 32.Rh2 Txf2 33.Tee7 Tbb2 34.Txg7 Tbc2 35.h4+-; el lance evidente natural 28. …a4? conduce a la derrota. Error pues permite a Naka el control de la columna e con imagen de mate en la octava. La torre blanca en e1 cumple además con el principal cardinal de la invasión a la 7a y 8ª fila. 29.Td1 h6 30.Tdd7 Tb1+ 31.Rh2 Txf2 32.Txg7++-; 28...Tab2 29.Txa5 Tb7 30.e5 fxe5 31.Txe5 Tc2 32.Tc5=] 29.Td1 Naka resuelve con la invasión de la 8ª y 7a. 29...Tbb2 30.Td8+ Rh7 31.Tdd7 Txf2 32.Txg7+ Rh8 33.Th7+ Rg8 34.Tag7+ Rf8 35.Tf7+ Rg8 36.Thg7+ Rh8 37.Tg6+- Tf4! 38.Tfxf6 Txf6 39.Txf6 Rg7 40.Txc6 Tc2 41.Tc5 Rg6 42.Txa5 Txc4 43.Te5 h4 44.Rf2 Tc2+ 45.Rf3 Tc3+ 46.Rg4 Tg3+ 47.Rxh4 Txg2 48.Tf5 Tg1 49.Tf4 Ta1 50.Rg3 Tg1+ 51.Rf3 Tf1+ 52.Re3 Te1+ 53.Rd4 Ta1 54.Tf5 Th1 55.Tf3 Ta1 56.h4 Ta4+ 57.Re5 Ta5+ 58.Rf4 Th5 59.Rg4 Te5 60.Tf4 Rh6 61.Rf3 Rg6 62.Re3 Ta5 63.Tg4+ Rf6 64.Tg5 Ta1 65.Tf5+ Rg6 66.h5+ Rh6 67.e5 1–0.