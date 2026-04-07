Todos los resultados que eliminarían al América de la Concachampions 2026

América y Nashville empataron 0-0 en la ida y este martes 14 de abril definirán la eliminatoria rumbo a las Semifinales de la Concachampions 2026; pese a la localía, las Águilas arrancarán en desventaja frente a los de la MLS.

Luego de los primeros 90 minutos celebrados en el Geodis Park, ninguno de los dos conjuntos logró imponer condiciones y terminaron igualando sin goles en un compromiso con pocas emociones en el arco rival.

Con la eliminatoria cerrándose en el Estadio Banorte, primer partido internacional que jugará América en su inmueble tras la remodelación que cerró sus puertas durante prácticamente 2 años, las Águilas cuentan con la desventaja de no haber anotado en suelo norteamericano.

América jugará su boleto por las Semifinales de Concachampions 2026 ante Nashville en el Estadio Banorte. Mexsport

* El ganador de esta llave se medirá ante el que logre imponer condiciones en el duelo entre Tigres y Seattle Sounders.

Resultados que sepultan al América en Concachampions

Durante la actual edición de la Concachampions 2026, el gol de visitante se convierte en un factor fundamental para desempatar la eliminatoria, por lo que al no haber anotado en la ida, América sufrirá de dicha desventaja cuando reciba a Nashville en la capital del país.

Estos son los posibles escenarios para cada una de las escuadras, donde solamente una de ellas obtendrá su sitio a la antesala de la Final de Concachampions 2026.

América avanza: ganando por cualquier marcador.

Tiempo Extra: únicamente si empatan 0-0 se desbloquea esta posibilidad, instancia donde el gol de visitante ya no es considerado para desempatar. De persistir la igualdad, habrá penales hasta que se defina al vencedor.

Nashville elimina al América: ganando por cualquier marcador o empatando con goles (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5…)

Cabe señalar que el campeón de la Concachampions 2026 será acreedor a obtener su boleto a dos torneos internacionales, en donde podrán medirse a los mejores clubes del mundo: Copa Intercontinental 2026 y Mundial de Clubes 2029, certamen para el que Cruz Azul (monarca en 2025) ya cuenta con su sitio asegurado.

BFG