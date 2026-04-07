Nicolás Larcamón minimiza la goleada de Los Ángeles al Cruz Azul como un simple tropiezo

Incendiado por todos lados, Nicolás Larcamon compareció con la idea de que su equipo va a revertir el 3-0 que le endilgaron en Los Ángeles. Insuflado por el poder de remontar en la vuelta en México, al técnico no le queda más que prometer que habrá venganza.

Soy consciente de que el resultado no es positivo, pero tiene que aflorar la capacidad de darle la vuelta a la página".

Conciso en sus palabras y envalentonado ante los micrófonos, Larcamón aceptó que hicieron muy mal las cosas, el propio resultado lo indica así sin necesidad de expresarlo, pero con la convicción de que no puede amedrentarse ante las preguntas y críticas que vienen después de un juego tan impresentable como el que dieron.

"Se los dije a los jugadores, que tiene que aparecer esa capacidad de regresar. Si bien hace tres meses no perdíamos , no nos desvía ni por asomo del destino que nos trazamos, es un simple tropezón".

Recordó que el camino para un equipo hacía un campeonato no es necesariamente inmaculado y que sucederá que aparezcan derrotas como esta, que aunque escandalosas, dan pauta también para replantear muchas cosas.

"Varios equipos con objetivos similares como el nuestro, que ya lo hicieron en el pasado, sufrieron traspies como este, entonces no nos quita de lo que queremos. Estamos en una etapa en la que aún valoramos rendimientos".

¿A quién dejará Larcamón de titular en la portería?

Kevin Mier, portero colombiano quien estuvo fuera más de cuatro meses volvió en liga y también apareció en este partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf como titular. Sin embargo, Nicolás Larcamón aseguró que seguirá rotando el puesto entre el colombiano y Raúl Gudiño.

Kevin Mier fue el portero de Cruz Azul esta vez, pero seguirá rotando el arco con Gudiño. Mexsport.

"Esto no es definitivo hasta el desenlace del torneo, por ahora seguirán rotando el arco Mier y Gudiño. Salvo que tengamos una excelente versión de ambos y nos abramos camino en los dos torneos podremos decidir en cada cual se queda, pero por el momento seguiremos moviéndolos en la portería".