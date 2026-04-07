Reventa por las nubes: Boletos para el América vs. Cruz Azul alcanzan los 14 mil pesos

Mientras que algunos usuarios se quejaron de no haber podido acceder a la plataforma de la boletera Fanki para comprar boletos para el América vs. Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026, los revendedores ya cuentan con entradas que ofrecen en diversos sitios de internet.

El Clásico Joven será el partido con el cual el América regresará a jugar al renovado Estadio Banorte después de haber dejado su casa por dos años para permitir las remodelaciones de cara al Mundial 2026.

Lo sucedido con Fanki fue un "déjà vu" que ya se había visto en el duelo México vs. Portugal, donde hubo quejas en redes sociales y la primera preventa tuvo que reprogramarse ante fallas en el sistema.

A estos problemas se han sumado quejas de los precios que van desde los 683.52 pesos hasta los 9,113.60 para una experiencia en la categoría Premium A Chairman’s Club. Sin embargo, como sucedió en el partido de México contra Portugal, adquirir una entrada resultó complicado para algunos, quienes ya han checado en los diversos sitios web para comprar en reventa.

Los precios de reventa al doble para el América vs. Cruz Azul

Apenas unas horas después de la venta, algunas webs de reventa ya tenían a disposición entradas para el partido. Por ejemplo, en Viagogo, las entradas más económicas estaban en los 2,480 pesos en la zona superior del estadio, la cual en venta oficial estaba por debajo de los 700 pesos.

Los precios en la sección 400, que estaban en 1,025.28 pesos, pasaron arriba de los cuatro mil pesos en la reventa. Los boletos más caros son los correspondientes a las zonas premium, con un valor de hasta 14 mil 162 pesos en estos momentos.

El tema de la reventa no ha sido la única queja, dado que algunos abonados del América señalaron en horas previas que sus nuevos asientos asignados en el Estadio Banorte no correspondían con lo que habían seleccionado en el Estadio Ciudad de los Deportes e, incluso, algunos habían sido separados de los boletos continuos que habían adquirido.