Nashville Vs América EN VIVO: Cuartos de Final ida - Concachampions 2026
Desde la cancha del Geodis Park, Nashville y América disputarán los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final correspondientes a la Concachampions 2026
NASHVILLE
00
AMÉRICA
POR COMENZAR...
-¡Alineaciones confirmadas!
Nashville: Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Warren Madrigal, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar y Sam Surridge
América: Cota, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Isaías Violante, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Patricio Salas.
-Historial parejo... hasta los penales
América y Nashville han chocado en dos ocasiones previamente, igualando en tiempo regular; los estadunidenses se impusieron en penales
-América va por el gol de visitante
El gol de visitante será fundamental para definir a quien avanza hacia las Semifinales de la Concachampions 2026
-¡Bienvenidos a las acciones del partido!
El Geodis Park será la sede de este partido correspondiente a los Cuartos de Final de Concachampions 2026