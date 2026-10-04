Gil Mora y Mateo Chávez causan baja de la Selección Mexicana

Gilberto Mora y Mateo Chávez causaron baja de la Selección Nacional de México después de la derrota ante Estados Unidos y regresarán a sus respectivos clubes, por lo que no estarán disponibles para el partido contra Chile del próximo martes 6 de octubre.

Las salidas se suman a la de Hirving “Chucky” Lozano, quien abandonó la concentración en Los Ángeles días atrás debido a problemas físicos. Con estas bajas, el cuerpo técnico tendrá menos opciones para el último compromiso de la primera fecha FIFA de Rafa Márquez al frente del equipo nacional.

México pierde 3-0 ante Estados Unidos MEXSPORT

Mateo Chávez queda fuera por suspensión

Mateo Chávez no podrá participar ante Chile debido a la tarjeta roja que recibió durante el partido contra Estados Unidos. El defensor deberá cumplir un partido de suspensión, por lo que la Selección Mexicana decidió liberarlo de la concentración.

El jugador regresará a los Países Bajos para reportar con el AZ Alkmaar. El equipo neerlandés tiene como siguiente compromiso un enfrentamiento ante el Feyenoord Rotterdam, duelo en el que ambos disputarán la cima de la clasificación general de la Eredivisie.

Gilberto Mora regresará a Tijuana. Mexsport

Gilberto Mora regresa a Xolos por lesión

Gilberto Mora también quedó fuera de la convocatoria para el segundo partido de la fecha FIFA, aunque en su caso la razón son molestias físicas. La Selección Mexicana determinó que el futbolista regresara con los Xolos de Tijuana para continuar con su proceso de recuperación.

El juvenil ya no estará disponible para el encuentro ante Chile, programado para el martes 6 de octubre. Su salida representa la segunda baja confirmada después del duelo frente a Estados Unidos, aunque por un motivo distinto al de Chávez.

Luis Romo podría ser baja de la Selección Mexicana

La situación de Luis Romo todavía está pendiente. El jugador de Guadalajara salió de cambio ante Estados Unidos debido a molestias musculares y se mantiene como una de las dudas para el cierre de la fecha FIFA.

De acuerdo con el reporte de Gibran Araige y Mauricio Ymay de TUDN, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana analiza la posibilidad de darle de baja para el enfrentamiento ante el conjunto sudamericano.

Por ahora, las bajas confirmadas son Gilberto Mora, Mateo Chávez y Chucky Lozano, mientras que la situación de Romo todavía debe definirse. Este lunes, México tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar a Chile, en el último partido de esta fecha FIFA.