¿Qué es la ley Prestianni? Los detalles de la norma impulsada tras los ataques a Vinícius Jr

El fútbol mundial se encuentra ante un posible cambio histórico en su reglamento disciplinario luego del incidente en la ronda de Playoffs de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, donde una polémica entre Vinícius Jr y el argentino Gianluca Prestiani podrían llevar a la creación de la que algunos apodan “Ley Prestianni", una normativa que buscaría erradicar la impunidad en los casos de insultos racistas en la cancha.

La urgencia de esta medida surge a del enfrentamiento entre el delantero argentino del Benfica, y el brasileño. Según los informes, Prestianni llamó "simio" al jugador del Real Madrid, una acción que provocó la detención del partido y la intervención inmediata del cuerpo arbitral y figuras como José Mourinho para intentar calmar los ánimos.

A pesar de que el suceso fue repudiado públicamente por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la dificultad para sancionar este tipo de conductas radica en la estrategia de los jugadores para evitar que las cámaras o los peritos en lectura de labios capten sus palabras tapándose la boca con la playera.

La propuesta de Mikaël Silvestre, la Ley Prestianni

Ante esta situación, Mikaël Silvestre, exjugador del Manchester United y actual miembro del panel de jugadores de la FIFA, ha presentado una propuesta formal para sancionar a quienes se tapen el rostro deliberadamente durante una trifulca. En declaraciones para Sky Sports, Silvestre fue contundente: "Estamos buscando vías para sancionar a los jugadores que se tapan la boca. Una cosa es una charla táctica, pero esto fue un caso claro de odio".

La intención de la FIFA es evitar que las manos o una prenda funcionen como un escudo para proferir insultos discriminatorios.

Establecer una normativa de este tipo no puede ser de la noche a la mañana y necesita diversas aprobaciones antes de entrar al terreno de juego para su aplicación.

Mientras la ley se debate, el futuro de Prestianni permanece en vilo. El Real Madrid ya ha presentado las pruebas incriminatorias ante la UEFA, y el jugador podría enfrentar suspensiones prolongadas que lo podrían dejar fuera del juego de regreso.