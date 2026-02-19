Carrasquilla aclara lesión tras Concachampions y se declara listo para Monterrey

El mediocampista de Pumas de la UNAM, Adalberto Carrasquilla, aclaró su estado físico tras las molestias que presentó en la Concachampions y aseguró que está listo para enfrentar a Rayados de Monterrey en la Jornada 7 del Clausura 2026.

El futbolista universitario reveló que sufrió una sobrecarga en el gemelo durante el primer partido de ida ante San Diego FC, situación que lo obligó a salir al medio tiempo. Posteriormente, estudios médicos confirmaron un pequeño desgarre.

En el primer partido contra San Diego tuve una sobrecarga en el gemelo y por precaución salgo en el medio tiempo. Después me hice un examen en el que salí con un pequeño desgarre. Intenté jugar la vuelta no estando al cien por ciento, pero hoy estoy mucho mejor, estoy bien y no tengo que preocuparme”, explicó.

Pese a no estar en óptimas condiciones, Carrasquilla decidió arriesgar por la importancia del duelo internacional. La buena noticia para la afición auriazul es que la lesión no pasó a mayores y el panameño está en condiciones para uno de los partidos más exigentes del torneo ante Monterrey.

Panamá se prepara pare el Mundial 2026

Más allá del presente con Pumas, Carrasquilla también tiene la mira puesta en la selección de Selección de fútbol de Panamá, que en marzo sostendrá partidos de preparación ante Selección de fútbol de Sudáfrica.

El mediocampista considera que esos encuentros serán clave rumbo al Mundial 2026, ya que el estilo del conjunto africano es similar al de Selección de fútbol de Ghana, rival al que enfrentarán en la Copa del Mundo.

“Serán juegos importantes porque nuestro primer rival en el Mundial será una selección similar. El primer partido nos puede encaminar a hacer un Mundial histórico y estamos enfocados en eso”, sentenció.

Carrasquilla respira tranquilo, Pumas también. El motor del mediocampo auriazul está de vuelta y listo para el reto ante Rayados.