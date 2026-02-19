Mundial 2026: Gianni Infantino confirma que se agotaron las entradas para los 104 partidos

Gianni Infantino aseguró que el Mundial de futbol de 2026 ya tiene un registro de todas las entradas vendidas. De acuerdo a lo dicho por el presidente de FIFA, los 104 partidos que tendrá el torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación histórica de 48 selecciones, establecerá nuevos récords de asistencia en la historia del deporte.

Infantino resaltó el éxito comercial del certamen que se realizará a mediados de año. De acuerdo al mandamás de la FIFA, la demanda ha sido abrumadora: se registraron 508 millones de solicitudes de boletos en apenas cuatro semanas, durante la fase principal de ventas, para alrededor de siete millones de asientos disponibles en total.

Estas peticiones llegaron desde más de 200 países, lo que demuestra el alcance global del futbol. Además, precisó que 77 de los 104 encuentros recibieron más de un millón de solicitudes cada uno, cifras que superan con creces cualquier edición anterior del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que Infantino asegura que cada partido está vendido, FIFA retiene intencionalmente una porción de entradas para una fase de ventas de última hora que comenzará en abril y se extenderá hasta el final del torneo (19 de julio de 2026). Esta estrategia permite distribuir boletos restantes con base a la orden de llegada, mientras que las fases previas ya asignaron gran parte del inventario.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya tiene agotadas sus entradas, de acuerdo a lo dicho por Gianni Infantino. Redes sociales

El proceso ha incluido sorteos para evitar la especulación inmediata, pero el alto interés anticipa precios elevados en el mercado de reventa, algo que el propio dirigente reconoció como inevitable en mercados como el estadunidense.

Los dichos de Infantino llegan en medio de críticas por los precios de las entradas, que en algunos casos han sido considerados excesivos, aunque la FIFA ha prometido mantener opciones accesibles (como boletos de 60 dólares para cada partido, incluyendo la final).

La euforia por el Mundial 2026 refleja el crecimiento del futbol en Norteamérica y la expectativa por un evento histórico que promete romper récords de audiencia televisiva (se estima que más de seis mil millones de personas lo verán) y de ingresos, proyectados en torno a los 11 mil millones o más.

La declaración de Infantino subraya una realidad, el Mundial 2026 genera una pasión planetaria sin precedentes. Para los aficionados que no lograron boletos en las fases iniciales, la ventana de abril representa la última oportunidad real de vivir en persona este espectáculo único. El futbol, una vez más, demuestra su poder para unir al mundo.