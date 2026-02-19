De Iztapalapa para el Green: Los Ángeles Azules 'rompen' la etiqueta al aterrizar en la gira LIV Golf

El LIV Golf aterriza en la Ciudad de México con una fórmula clara. Golf de élite por la mañana, música por la noche, zonas abiertas para familias y una fusión poco antes vista en un certamen de este deporte. Del 16 al 19 de abril, el Club de Golf Chapultepec combinará competencia internacional con conciertos y actividades paralelas.

El field reúne campeones mayores y figuras del circuito. Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Antony Kim son parte de la lista en un campo que exige precisión por su altitud y sus greenes inclinados. La presencia latinoamericana suma identidad con Joaquín Niemann al frente de Torque GC y con los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz como locales.

Ancer llega tras un inicio sólido de temporada. Ortiz busca su primer triunfo del año en un escenario que ya conoce. Para ambos, Chapultepec representa competir frente a casa llena.

Música para romper la distancia con el golf

El viernes tocarán Los Ángeles Azules, grupo originario de Iztapalapa con 40 años de carrera y giras en América y Europa. El sábado será turno de SOFI TUKKER, dúo que mezcla electrónica con ritmos latinos.

La entrada a los conciertos estará incluida en el boleto del torneo. Uno de los objetivo es atraer a quienes siguen la música y acercarlos al golf en un entorno relajado, mientras los aficionados al deporte también gocen de los acordes de la cumbia y salsa mexicana.

Ahora en su cuarta temporada completa, la LIV Golf League reúne 13 equipos que compiten por títulos individuales y colectivos. Participan 57 jugadores de 21 países con torneos en 10 naciones y cinc o continentes.

La liga tiene sedes administrativas en Nueva York y Londres y organiza certámenes en Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica y África. Sus transmisiones alcanzan cerca de 1,000 millones de hogares en más de 200 mercados.

El circuito lanzó en 2022 The International Series junto al Asian Tour. Estos torneos ofrecen acceso a golfistas emergentes y profesionales hacia la liga principal y a los campeonatos mayores.

El Club de Golf Chapultepec fue sede de torneos del circuito mundial entre 2017 y 2020. En 2026 sumará clínicas para niños, áreas gastronómicas y experiencias para nuevos aficionados. La organización espera asistencia superior a 60 mil personas en 4 días.

La competencia mantendrá su rigor. El conteo de golpes definirá al campeón. El entorno tendrá música y actividades para ampliar el público. En abril, Chapultepec reunirá golfistas, familias, seguidores de la cumbia y curiosos que buscan su primera ronda como espectadores.