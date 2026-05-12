Chivas brilla con jóvenes: Chepo destaca el éxito rojiblanco pese a las ausencias

Chivas de Guadalajara fue el equipo del Clausura 2026 que más jugadores entregó a la Selección Mexicana justo antes de iniciar la liguilla, pero a pesar de las ausencias el cuadro tapatío remontó de un marcador adverso para eliminar a Tigres de la UANL en los cuartos de final y, ahora, se preparan para enfrentar a Cruz Azul en semifiales.

José Manuel de la Torre, exentrenador de la institución, analizó para Claro Sports el desempeño del conjunto tapatío ante estas circunstancias y destacó la forma en que el equipo de Amaury Vergara ha logrado cubrir las ausencias.

“No me sorprende. Chivas venía haciendo buen fútbol y lo hizo toda la temporada; algunos partidos le costó, normal. Y bueno, todo el mundo subestimó el hecho de que se haya quedado sin sus seleccionados, pero en sus formas, en su intensidad y todo siguió mostrándose muy bien y creo que fue un justo resultado a su esfuerzo y a sus formas de trabajo”.

Para el estratega, la clave del éxito rojiblanco reside en la preparación previa y la integración de nuevos talentos. De la Torre destacó el funcionamiento colectivo:

“Desde la conjunción del grupo, los jugadores con los cuales se armó el equipo, ha sido muy buena. Rejuveneció mucho su forma de jugar con esa intensidad y esa practicidad que ha tenido y eso ha sido algo muy significativo. Los jóvenes que han tenido dentro de su grupo de trabajo, es gente con la que ha trabajado mucho, seguramente, porque parece como si no se hubiera ido los seleccionados”.

Cruz Azul: El siguiente obstáculo

El camino al campeonato coloca ahora a Chivas frente a una escuadra cementera que muestra una tendencia positiva en su rendimiento. Sobre el próximo rival, "Chepo" de la Torre advirtió sobre las capacidades del oponente:

“El escalón más difícil es el que sigue porque no hay otro. Todos los equipos son diferentes y tienen sus capacidades. Yo creo que Tigres subestimó un poco y cuando se vio un poquito forzado ya no le alcanzó. Cruz Azul es diferente, viene al alza”.