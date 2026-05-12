La NFL despeja el misterio: vuelve al Santiago Bernabéu con el juego Falcons vs Bengals en noviembre

Los Atlanta Falcons recibirán a los Cincinnati Bengals el 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid, en lo que corresponde a la Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL. ￼

El anuncio consolida la presencia de la NFL en España como parte de su estrategia de expansión internacional. El primer partido de temporada regular de la liga en España se disputó en el Bernabéu en noviembre de la temporada pasada, cuando los Miami Dolphins derrotaron 16-13 a los Washington Commanders en tiempo extra, ante una asistencia total de 78,610 espectadores.

Para los Falcons, el encuentro representa un hito institucional. Será la sexta ocasión en que el equipo dispute un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos y su quinta visita a Europa (cuarta en seis temporadas). Atlanta jugó anteriormente en Toronto en 2013, Londres en 2014, 2021 y 2023, y Berlín en 2025.

Logotipo de los juegos de la NFL en Madrid. NFL

Estamos verdaderamente honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los recintos más icónicos del mundo”, declaró Greg Beadles, presidente y director ejecutivo de Falcons. “Este partido representa una oportunidad única para conectar con los aficionados en España.”

Para los Bengals, el partido también marca un regreso a la escena internacional. Será la tercera ocasión en que Cincinnati juegue fuera de Estados Unidos. El equipo disputó partidos internacionales anteriormente en Londres, en 2016 y 2019.

Estamos emocionados de llevar a los Bengals al extranjero nuevamente y de contribuir al crecimiento del futbol americano en el mundo”, señaló Elizabeth Blackburn, directora de Estrategia y Compromiso de los Bengals. “Este partido en Madrid es una oportunidad especial para mostrar la pasión, la energía y la comunidad que definen a nuestra afición a nivel global.”

Los Atlanta Falcons ya tienen una identidad para su juego en Madrid de la próxima temporada. NFL

El partido en Madrid se enmarca dentro de una expansión global sin precedentes para la NFL. En la temporada 2026, la liga disputará nueve partidos internacionales en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Madrid, Múnich y Ciudad de México serán sedes del programa internacional. ￼

Rafa de los Santos, director general de la NFL en España, destacó el crecimiento del deporte en el país. “La pasión por la NFL en España está en su punto más alto, y recibir a los Atlanta Falcons en Madrid para un partido de temporada regular es un momento histórico para nuestra afición en crecimiento”.