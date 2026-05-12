Alek Thomas llega a Dodgers tras ser puesto en waivers

Alek Thomas vivió un giro inesperado en su carrera dentro de las Grandes Ligas. Apenas dos semanas después de convertirse en el primer pelotero mexicano en conectar un jonrón en un juego oficial de temporada regular de MLB en territorio nacional, el jardinero pasó de estar disponible en waivers a convertirse en nuevo jugador de los Dodgers de Los Ángeles.

El mexicano, quien formó parte de la selección nacional en los últimos dos Clásicos Mundiales de Beisbol, había sido colocado en waivers por los Diamondbacks de Arizona, movimiento que terminó siendo aprovechado rápidamente por los Dodgers para quedarse con el patrullero.

Aunque inicialmente distintos reportes manejaron la situación como un intercambio, la operación realmente se dio luego de que Los Ángeles reclamara al jardinero desde la lista de waivers, permitiéndole reforzar una de las zonas defensivas más importantes del terreno.

Thomas llega a los Dodgers en medio de semanas muy especiales dentro de su carrera. Durante la reciente serie de temporada regular disputada en la Ciudad de México entre Arizona y los Padres de San Diego, el mexicano protagonizó uno de los momentos más importantes del fin de semana.

Previo al encuentro celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú, Thomas salió al terreno portando la bandera mexicana y posteriormente conectó cuadrangular ante la afición capitalina, convirtiéndose en el primer mexicano en pegar un jonrón en un juego oficial de temporada regular de Grandes Ligas disputado en México.

Aquella escena rápidamente se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la visita de MLB a México y fortaleció todavía más la conexión del jardinero con la afición nacional.

Sin embargo, pese al simbolismo de ese momento, Arizona decidió mover piezas dentro de su roster. Thomas no atraviesa su mejor campaña ofensiva y actualmente batea para .181 en 28 encuentros durante la presente temporada.

Aun así, los Dodgers consideran que el mexicano todavía cuenta con herramientas importantes gracias a su velocidad, capacidad defensiva y habilidad para cubrir grandes sectores del jardín central.

Además, Los Ángeles apuesta a recuperar la mejor versión ofensiva de Thomas, confiando en que el entorno competitivo del equipo y la profundidad del lineup puedan ayudar al jardinero mexicano a recuperar confianza rumbo a la segunda mitad de campaña.

Para Thomas, el movimiento también representa una nueva oportunidad dentro de una franquicia contendiente, además de llegar a una organización con enorme conexión con la afición mexicana y acostumbrada a potenciar talento en Grandes Ligas.