Esteban Solari cede el favoritismo a Pumas, pero promete un Pachuca valiente en la semifinal

Esteban Solari, director técnico de Pachuca y exjugador de Pumas, reconoció que su exequipo como jugador es el favorito para avanzar en la semifinal del Clausura 2026, aunque dejó en claro que los Tuzos llegarán al Estadio Olímpico Universitario a competir de frente y sin renunciar a su estilo ofensivo.

Pumas para mí es el favorito, está en la liga por algo y hay que respetarlo”, afirmó Solari en entrevista con la cadena ESPN. “Va a ser un partido intenso, peleado y disputado en todas sus líneas. Es un equipo impresionante con grandes jugadores y cierra en casa; evidentemente tiene muchas cosas a su favor.”

El estratega argentino, quien vistió la camiseta auriazul y se convirtió en uno de los goleadores más recordados de la institución con 24 dianas en los torneos Apertura 2007 y Clausura 2008, reconoció el peso simbólico del enfrentamiento. Sin embargo, subrayó que ese vínculo emocional no interfiere con su trabajo al frente de los Tuzos.

Yo tengo una historia con Pumas, obviamente fui muy feliz estando ahí y tengo un sentimiento por el club. Pero a la hora de competir, la gente que me conoce sabe que soy excesivamente competitivo. Voy a hacer todo lo posible para poder pasar la eliminatoria porque hoy defiendo a Pachuca.”

Esteban Solari jugó un par de torneos con los Pumas; luego dio el paso al futbol español. Redes sociales

La estrategia de Solari no pasa por especular ni buscar el empate para resolver la eliminatoria en casa. El entrenador fue enfático al señalar que los Tuzos mantendrán su identidad sin importar el escenario ni el rival.

Es muy difícil cambiar la esencia de un equipo. El partido que van a ver será un Pachuca yendo a buscar el resultado, siendo un equipo valiente que ataca y que no se conforma. Ese ha sido nuestro éxito: no perder nuestra identidad a pesar de saber que jugamos contra un gran rival.”

Solari deposita la presión del resultado sobre los hombros de Pumas, que cierra la serie en la Ciudad de México ante su propia afición, mientras libera a sus jugadores de cualquier expectativa que pueda condicionar su rendimiento.

A nosotros nunca nos afectó eso”, dijo el técnico al ser cuestionado sobre jugar en condición de visitante. “Somos un equipo humilde, tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo y sabemos que, al fin y al cabo, en la cancha somos 11 contra 11 y podemos competir de igual a igual contra cualquiera.”

La semifinal entre Pumas y Pachuca promete ser uno de los duelos más atractivos de la liguilla, con un técnico que regresa a la casa que lo vio destacar como jugador y con la determinación de que el cariño no le gane a la ambición.